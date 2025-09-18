Тенденция крайне опасна: Украину предупредили о страшном ударе от союзника

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что власти ультраправых в Германии могут негативно повлиять на Украину. Несмотря на то, что в ближайшее время выборов в стране не предусматривается (последние состоялись в начале 2025 года), уже существующие общественные тенденции опасны.

Фото: скриншот

Фесенко подчеркнул, что рост популярности партии "Альтернатива для Германии" (AfD) пока не определяет политику правительства или парламента. Он пояснил, что, хотя это и тревожный сигнал, решения в Бундестаге остаются без значительного влияния ультраправых.

По его словам, христианские демократы удерживают примерно уровень поддержки с AfD, и даже в случае выборов сегодня ультраправые не смогли бы сформировать правительство из-за отсутствия союзников в парламенте.

Политолог также привел примеры других европейских стран, где "правые" одержали победу, но сохраняют партнерские отношения с Украиной — это Нидерланды и Италия.

"Победа крайне правых не означает автоматический переход на сторону России. Да, в "Альтернативе для Германии" есть пророссийские силы, и это проблема", — отметил Фесенко.

Он добавил, что главная угроза для Украины — возможный политический пат, когда ни одна партия не получит большинства в Бундестаге. Такая нестабильность может усугубить формирование правительства и снизить уровень поддержки Украины со стороны Германии.

Как уже писал портал "Комментарии", политический аналитик Виталий Портников заявил, что процесс распада России уже начался, хотя для многих он остается незаметным.