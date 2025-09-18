Тенденція вкрай небезпечна: Україну попередили про страшний удар від союзника

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що влада ультраправих у Німеччині може негативно вплинути на Україну. Незважаючи на те що найближчим часом виборів у країні не передбачається (останні відбулися на початку 2025 року), вже існуючі суспільні тенденції є небезпечними.

Фото: скріншот

Фесенко підкреслив, що зростання популярності партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) поки не визначає політику уряду чи парламенту. Він пояснив, що хоч це й тривожний сигнал, наразі рішення у Бундестазі залишаються без значного впливу ультраправих.

За його словами, християнські демократи утримують приблизно рівень підтримки з AfD, і навіть у разі виборів сьогодні, ультраправі не змогли б сформувати уряд через відсутність союзників у парламенті.

Політолог також навів приклади інших європейських країн, де "праві" здобули перемогу, але зберігають партнерські відносини з Україною — це Нідерланди та Італія.

"Перемога крайніх правих не означає автоматичний перехід на сторону Росії. Так, у "Альтернативі для Німеччини" є проросійські сили, і це проблема", — зауважив Фесенко.

Він додав, що головна загроза для України — це можливий політичний пат, коли жодна партія не отримає більшості в Бундестазі. Така нестабільність може ускладнити формування уряду і знизити рівень підтримки України з боку Німеччини.

