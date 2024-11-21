Теперь пишет свои мемуары: Меркель рассказала, какое впечатление на нее произвел Путин

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вскоре представит свои мемуары под названием "Свобода: Воспоминания 1954–2021", где упоминает ключевые моменты своей политической карьеры, в том числе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Издание Die Zeit опубликовало фрагменты из книги, где Меркель рассказывает о своих впечатлениях от выступления Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года.

Ангела Меркель и Путин (фото из открытых источников)

"Я сидела в первом ряду и могла хорошо наблюдать за Путиным во время его выступления. Он говорил быстро, иногда свободно, вероятно, сам написал большинство текста, если не каждое слово. Прежде всего, его самоправедность меня огорчила: ни слова о неразрешенных конфликтах в Нагорном Карабахе, Молдове и Грузии, критика развертывания НАТО в Сербии, ни слова о зверствах сербов во время распада бывшей Югославии, ни слова о развитии событий в самой России", – написала она.

В своих воспоминаниях Меркель отмечает, что это выступление подтвердило ее представление о Путине.

"Я воспринимала его как того, кто всегда был готов, чтобы избежать плохого отношения к себе, и готов наброситься в любой момент. Вы можете считать это детским и позорным, вы можете покачать головой. Но это не означало, что Россия исчезнет с карты мира", – говорит бывшая чиновник.

Меркель отмечает, что Россия, обладая ядерным оружием и статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето, остается важным геополитическим игроком. Она подчеркивает, что Россия "была и незаменима", даже несмотря на ее проблематичное поведение на международной арене.

"Но Россия, оснащенная ядерным оружием, существовала. Она была и геополитически незаменима, хотя бы потому, что является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето вместе с Соединенными Штатами Америки, Францией, Великобританией и Китаем", – написала она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Меркель получила премию мира и упомянула о войне в Украине