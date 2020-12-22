Теракт в Берлине: 190 полицейских обыскивают квартиру подозреваемого исламиста

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Татьяна Лозовенко
Немецкая полиция сообщила во вторник, что в Берлине провели обыски у мужчины, который исповедует ислам, по подозрению в попытке совершения террористического акта. Об этом пишет UrduPoint.
Фото: из открытых источников
"Этот человек в розыске с 18 декабря", — говорится в заявлении правоохранителей.
"Это 67-летний мужчина, которого опознали несколько свидетелей", — написала в Твиттере берлинская полиция.
Несколькими часами ранее полиция сообщила, что с 6 утра проводит обыски у человека, подозреваемого в исламистских взглядах. Офис Генерального прокурора Германии сообщил в Twitter, что попытка нападения не была подтверждена.
Ранее "Комментарии" писали, что в Британии судили двух водителей, которые виновны в смерти 39 мигрантов.
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