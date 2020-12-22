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Главная Новости Мир Германия Теракт в Берлине: 190 полицейских обыскивают квартиру подозреваемого исламиста
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Теракт в Берлине: 190 полицейских обыскивают квартиру подозреваемого исламиста

190 правоохранителей обыскивают жилище 69-летнего мужчина, который подозревается в попытке совершения теракта

сегодня, 12:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

Немецкая полиция сообщила во вторник, что в Берлине провели обыски у мужчины, который исповедует ислам, по подозрению в попытке совершения террористического акта. Об этом пишет UrduPoint.

Теракт в Берлине: 190 полицейских обыскивают квартиру подозреваемого исламиста

Фото: из открытых источников

"Этот человек в розыске с 18 декабря", — говорится в заявлении правоохранителей.

"Это 67-летний мужчина, которого опознали несколько свидетелей", — написала в Твиттере берлинская полиция.

Несколькими часами ранее полиция сообщила, что с 6 утра проводит обыски у человека, подозреваемого в исламистских взглядах. Офис Генерального прокурора Германии сообщил в Twitter, что попытка нападения не была подтверждена. 

Ранее "Комментарии" писали, что в Британии судили двух водителей, которые виновны в смерти 39 мигрантов. 



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Источник: https://www.urdupoint.com/en/world/german-police-say-carrying-out-searches-in-be-1121042.html
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