Теракт в Берлине: 190 полицейских обыскивают квартиру подозреваемого исламиста

Немецкая полиция сообщила во вторник, что в Берлине провели обыски у мужчины, который исповедует ислам, по подозрению в попытке совершения террористического акта. Об этом пишет UrduPoint.

Фото: из открытых источников

"Этот человек в розыске с 18 декабря", — говорится в заявлении правоохранителей.

"Это 67-летний мужчина, которого опознали несколько свидетелей", — написала в Твиттере берлинская полиция.

Несколькими часами ранее полиция сообщила, что с 6 утра проводит обыски у человека, подозреваемого в исламистских взглядах. Офис Генерального прокурора Германии сообщил в Twitter, что попытка нападения не была подтверждена.

Ранее "Комментарии" писали, что в Британии судили двух водителей, которые виновны в смерти 39 мигрантов.





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