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Главная Новости Мир Великобритания 39 мигрантов задохнулись в грузовом отсеке, заплатив по $13 тыс. за поездку
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39 мигрантов задохнулись в грузовом отсеке, заплатив по $13 тыс. за поездку

Каждый из мигрантов заплатил более 10 000 фунтов стерлингов за поездку в Британию

сегодня, 16:19
Автор:

Татьяна Лозовенко
Двое мужчин были осуждены за убийство 39 мигрантов, найденных мертвыми в грузовом контейнере в Эссексе, Великобритания. Эймон Харрисон и Георге Ника предстали перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве граждан Вьетнама, тела которых были обнаружены в промышленной зоне в Грейсе.

Температура в блоке достигла 38,5 ° C, поскольку мужчины, женщины и дети в возрасте от 15 до 44 лет были запечатаны внутри не менее чем на 12 часов, как сообщил суд об инциденте в прошлом году. Каждый из мигрантов заплатил более 10 000 фунтов стерлингов за контрабанду в Великобританию и отчаянно пытался поднять тревогу, задыхаясь в грузовом отсеке. 

После двухмесячного судебного разбирательства в Олд-Бейли водитель грузовика Харрисон был признан виновным в непредумышленном убийстве. Харрисон из графства Даун, Северная Ирландия, также был признан виновным в заговоре с целью содействия незаконной иммиграции. Два других обвиняемых, водитель грузовика Кристофер Кеннеди и Валентин Калота, были признаны виновными в заговоре с целью содействия незаконной иммиграции. Водитель грузовика Морис Робинсон и руководитель транспортной компании Ронан Хьюз ранее признали непредумышленное убийство мигрантов.  

Считается, что большинство мигрантов сели в грузовой контейнер на севере Франции до того, как их отвезли в Зебрюгге в Бельгии и погрузили на грузовое судно, направлявшееся в Пурфлит 22 октября прошлого года. Среди них были выпускники университетов, работники ресторанов и маникюрных баров, каменщики и парикмахеры, а некоторые семьи жертв заняли тысячи фунтов, чтобы оплатить роковую поездку.

Ранее "Комментарии" писали, что Британия хочет продлить сроки по Brexit из-за нового штамма.



39 мигрантов задохнулись в грузовом отсеке, заплатив по $13 тыс. за поездку


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Источник: https://news.sky.com/story/essex-lorry-deaths-two-men-found-guilty-of-manslaughter-of-39-vietnamese-migrants-12147394
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