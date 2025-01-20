TikTok влияет на отношение к войне в Украине: неожиданные результаты исследования

Граждане Германии, получающие информацию из TikTok, менее критически относятся к полномасштабному вторжению России в Украину и диктатору в Китае. Однако, они более скептически относятся к пользе от вакцинации и изменениям климата, чем пользователи, получающие информацию из других медиа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос Института Алленсбаха по заказу Фонда Фридриха Науманна.

TikTok активно распространяет дезинформацию. Фото: Reuters

В преддверии выборов в Германии местное правительство выражает обеспокоенность увеличением иностранной дезинформации, которая может повлиять на результат голосования. Как показал опрос Института Алленсбаха, эти беспокойства небезосновательны.

В Германии около 78% опрошенных "полностью" или "частично" согласны с тем, что Россия ведет агрессивную войну против Украины, нарушая международное право. Показатель среди пользователей TikTok – всего 66%. Кроме того, в то время как 40,2% читателей национальных газет полностью согласились с тем, что важно, чтобы Запад поддерживал Украину против вторжения России, в то время как такую ​​же позицию занимает только 13,6% пользователей TikTok.

Более того, более трети всех пользователей TikTok считают, что Россия больше заинтересована в мире в Украине, чем Запад. В то время как в целом среди немцев в такие нарративы верит 18% населения.

"Опрос показывает, что мы до сих пор не осознали масштабы и опасность дезинформации в нашем обществе. Молодежь гораздо более восприимчива к дезинформации, и TikTok играет в этом решающую роль. Мы не должны позволить китайской и российской дезинформации продолжать распространяться среди нас. Это опасно для нашей демократии", — заявила бывшая министерша юстиции Германии Сабина Лойтессер-Шнарренбергер

Как указывает Институт Алленсбаха, восприимчивость к нарративам дезинформации столь же очевидна, когда речь идет о том, является ли Китай диктатурой. В общей сложности 81% немцев согласны с этим утверждением, однако около трети немецких пользователей TikTok убеждены, что Китай вообще не является диктатурой. Кроме того, 42% пользователей TikTok считают, что автократическая китайская государственная система более эффективна и успешна, чем западные демократии. Среди немцев, получающих информацию из других медиа, этот показатель менее 30%.

Подобное отличие также наблюдается среди вопросов пользы от вакцинации и изменений климата. Особенно это заметно в теориях заговора относительно коронавируса. Четверть населения Германии в целом соглашается, что пандемию намеренно повлекли за собой правительства или элиты, чтобы иметь больший контроль над населением. Однако этот нарратив особенно распространен в TikTok — 44% пользователей поддерживают такие теории заговора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тренде в TikTok, где видео с Гитлером набирают миллионы просмотров.

Также "Комментарии" писали, что Центр противодействия дезинформации заявил, что TikTok совершает больше вреда, чем Telegram.