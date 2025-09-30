Трагедия в цирке с акробаткой привела к смерти на глазах у детей: что произошло

Рубрики
Slava Kot
В немецком городе Баутцен произошла трагедия во время циркового шоу. 27-летняя испанская акробатка упала с трапеции с высоты около пяти метров и погибла на глазах зрителей, среди которых было много детей.
Акробатка погибла во время спектакля. Фото иллюстративное
Инцидент произошел днем 27 сентября во время представления цирка "Поля Буша". В зале находились почти 100 человек. По словам очевидцев, момент падения стал шоком для публики, ведь выступление должно быть развлекательным семейным мероприятием.
Глава Ассоциации немецких цирковых предпринимателей Ральф Хупперц назвал трагедию беспрецедентным случаем.
По его словам, для профессиональных акробатов высота в пять метров не считается критической, однако, вероятно, артистка ударилась о препятствие или неудачно упала.
Полиция изъяла оборудование, в том числе трапецию и веревки для экспертизы. Предварительно смерть акробатки классифицируют как несчастный случай на производстве. Признаков преступной деятельности не выявлено. Однако назначено вскрытие и дополнительные экспертизы, а также идет сбор показаний очевидцев.
К расследованию присоединились Министерство внутренних дел Саксонии, МИД Германии и испанские власти.
