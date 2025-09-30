logo

Трагедия в цирке с акробаткой привела к смерти на глазах у детей: что произошло
НОВОСТИ

Трагедия в цирке с акробаткой привела к смерти на глазах у детей: что произошло

В Германии во время циркового шоу акробатка упала с трапеции и погибла. Трагедию видели десятки детей.

30 сентября 2025, 12:30
Автор:
avatar

Slava Kot

В немецком городе Баутцен произошла трагедия во время циркового шоу. 27-летняя испанская акробатка упала с трапеции с высоты около пяти метров и погибла на глазах зрителей, среди которых было много детей.

Трагедия в цирке с акробаткой привела к смерти на глазах у детей: что произошло

Акробатка погибла во время спектакля. Фото иллюстративное

Инцидент произошел днем 27 сентября во время представления цирка "Поля Буша". В зале находились почти 100 человек. По словам очевидцев, момент падения стал шоком для публики, ведь выступление должно быть развлекательным семейным мероприятием.

"Команда кризисного реагирования немедленно оказала помощь гостям и работникам цирка", — сообщил представитель полиции Стефан Гайдук.

Глава Ассоциации немецких цирковых предпринимателей Ральф Хупперц назвал трагедию беспрецедентным случаем.

"Это ужасный опыт, особенно для детей. Я не помню смертельных случаев среди артистов, хотя серьезные травмы были. Быть цирковым артистом всегда связано с риском, и полной безопасности невозможно гарантировать", — сказал Хупперц.

По его словам, для профессиональных акробатов высота в пять метров не считается критической, однако, вероятно, артистка ударилась о препятствие или неудачно упала.

Полиция изъяла оборудование, в том числе трапецию и веревки для экспертизы. Предварительно смерть акробатки классифицируют как несчастный случай на производстве. Признаков преступной деятельности не выявлено. Однако назначено вскрытие и дополнительные экспертизы, а также идет сбор показаний очевидцев.

К расследованию присоединились Министерство внутренних дел Саксонии, МИД Германии и испанские власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в цирке Италии тигр разорвал дрессировщика на глазах шокированной публики.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Нидерландах, где разбился воздушный шар с десятками человек.



Источник: https://www.focus.de/panorama/welt/schlimmes-erlebnis-zirkusartistin-stuerzt-vor-zuschauern-in-den-tod_e1109480-fff7-4186-8bff-f790a4c612e0.html
