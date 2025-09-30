Трагедія в цирку з акробаткою призвела до смерті на очах у дітей: що сталося

У німецькому місті Баутцен сталася трагедія під час циркового шоу. 27-річна іспанська акробатка впала з трапеції з висоти близько п’яти метрів і загинула на очах у глядачів, серед яких було багато дітей.

Акробатка загинула під час вистави. Фото ілюстративне

Інцидент стався вдень 27 вересня під час вистави цирку "Поля Буша". У залі перебувало майже 100 людей. За словами очевидців, момент падіння став шоком для публіки, адже виступ мав бути розважальним сімейним заходом.

"Команда кризового реагування негайно надала допомогу гостям та працівникам цирку", — повідомив речник поліції Стефан Гайдук.

Голова Асоціації німецьких циркових підприємців Ральф Хупперц назвав трагедію безпрецедентним випадком.

"Це жахливий досвід, особливо для дітей. Я не пам’ятаю смертельних випадків серед артистів, хоча серйозні травми траплялися. Бути цирковим артистом завжди пов’язано з ризиком, і повної безпеки неможливо гарантувати", — сказав Хупперц.

За його словами, для професійних акробатів висота у п’ять метрів не вважається критичною, однак ймовірно, артистка вдарилася об перешкоду або невдало впала.

Поліція вилучила обладнання, зокрема трапецію та мотузки для експертизи. Попередньо смерть акробатки класифікують як нещасний випадок на виробництві. Ознак злочинної діяльності не виявлено. Проте призначено розтин і додаткові експертизи, а також триває збір свідчень очевидців.

До розслідування долучилися Міністерство внутрішніх справ Саксонії, МЗС Німеччини та іспанська влада.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у цирку Італії тигр роздер дресувальника на очах шокованої публіки.

Також "Коментарі" писали про трагічний випадок у Нідерландах, де розбилась повітряна куля з десятками людей.