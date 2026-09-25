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Трамп готовит новый рывок к миру для Украины: в США раскрыли три пункта

Вашингтон предлагает ограниченное прекращение ударов по энергетике, возвращение зернового коридора и встречу США, Украины и России

25 сентября 2026, 08:15
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Кравцев Сергей

США и Украина продолжают искать формулу для ограниченной деэскалации и возобновления полноценных переговоров о завершении войны. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября рассказал о трех непосредственных шагах, которые предлагает администрация Дональда Трампа.

Трамп готовит новый рывок к миру для Украины: в США раскрыли три пункта

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Первый пункт – взаимное прекращение дальних ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины. Второй – восстановление работы Черноморского зернового коридора. Третий – проведение трехсторонней встречи представителей США, Украины и России.

По словам Зеленского, местом такой встречи потенциально может стать Абу-Даби. Еще одной площадкой для дипломатического контакта может оказаться саммит G20 в декабре 2026 года. Госсекретарь США Марко Рубио пригласил Россию принять участие в саммите, что, по оценке украинского президента, создает дополнительную возможность для прямого диалога.

Однако Москва пока не подтверждает готовность к такому сценарию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможной поездке Владимира Путина на G20 или его встрече с Трампом пока преждевременно.

На этом фоне дипломатическая инициатива остается в подвешенном состоянии. ISW отмечает, что Киев и Вашингтон сохраняют приверженность ограниченным соглашениям о прекращении огня и переговорам, однако позиции Кремля остаются препятствием для продвижения более широкого мирного процесса.

Предложенная схема фактически предполагает поэтапное снижение интенсивности войны: сначала – ограничение ударов по энергетике и восстановление безопасного судоходства в Черном море, затем – переход к политическим переговорам.

При этом окончательные параметры возможного прекращения огня и трехсторонней встречи пока не согласованы. Главный вопрос теперь заключается в том, готова ли Москва перейти от публичных заявлений к конкретным договоренностям.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-24-2026/
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