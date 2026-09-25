Трамп готує новий ривок до миру для України: у США розкрили три пункти

США та Україна продовжують шукати формулу для обмеженої деескалації та поновлення повноцінних переговорів про завершення війни. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), президент України Володимир Зеленський 24 вересня розповів про три безпосередні кроки, які пропонує адміністрація Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Перший пункт – взаємне припинення далеких ударів по енергетичній інфраструктурі Росії та України. Другий – відновлення роботи Чорноморського зернового коридору. Третій – проведення тристоронньої зустрічі представників США, України та Росії.

За словами Зеленського, місцем такої зустрічі потенційно може стати Абу-Дабі. Ще одним майданчиком для дипломатичного контакту може стати саміт G20 у грудні 2026 року. Держсекретар США Марко Рубіо запросив Росію взяти участь у саміті, що за оцінкою українського президента створює додаткову можливість для прямого діалогу.

Проте Москва поки що не підтверджує готовність до такого сценарію. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що говорити про можливу поїздку Володимира Путіна на G20 або його зустріч із Трампом поки що передчасно.

На цьому фоні дипломатична ініціатива залишається у підвішеному стані. ISW зазначає, що Київ і Вашингтон зберігають прихильність до обмежених угод про припинення вогню та переговорів, проте позиції Кремля залишаються перешкодою для просування ширшого мирного процесу.

Запропонована схема фактично передбачає поетапне зниження інтенсивності війни: спочатку – обмеження ударів по енергетиці та відновлення безпечного судноплавства у Чорному морі, потім – перехід до політичних переговорів.

При цьому остаточні параметри можливого припинення вогню та тристоронньої зустрічі наразі не узгоджені. Головне питання тепер полягає в тому, чи Москва готова перейти від публічних заяв до конкретних домовленостей.

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