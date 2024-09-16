Трамп ответил, почему на него покушались: кого он обвинил

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что покушение на его жизнь было совершено из-за риторики президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Гаррис. Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп утверждает, что нападающий действовал, поскольку "поверил в риторику Байдена и Гаррис", которая якобы стала основой этого инцидента. Он подчеркнул, что считает себя тем, кто намерен "спасти страну", в то время как, по его словам, Байден и Гаррис "разрушают ее как изнутри, так и извне".

Трамп также упомянул о комментариях Байдена и Гаррис, которые называли его угрозой для демократии, и заявил, что, по его мнению, именно они являются настоящей угрозой для страны.

"Они используют очень подстрекающий язык. Я тоже могу это делать, и даже лучше их, но не буду", — добавил Трамп в своем заявлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Камала Гаррис сделала заявление о новом покушении на Трампа . Кандидатка в президенты США Камала Гаррис отреагировала на новое покушение на бывшего президента Дональда Трампа. Вице-президент США заявила, что после собрания фактов осудит попытку убийства лидера республиканцев.

На сайте Офиса вице-президентки США появилось сообщение с реакцией Камалы Гаррис об инциденте со стрельбой вблизи Дональда Трампа, которую расценивают, как новое покушение на бывшего президента Соединенных Штатов.

Также Камала Гаррис поблагодарила службу безопасности, спасшую Дональда Трампа от возможного убийства.

15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине возле гольф-клуба, в котором находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. После задержания выяснилось, что это гражданин США Райан Уэсли Рут.





