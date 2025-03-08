Трамп поставил немцев перед жестким выбором: на какой шаг теперь может решиться Германия

Президент США Дональд Трамп все отчетливее дает понять, что в мире уже наступила новая реальность. Это вынуждает немецкий истеблишмент серьезно рассматривать возможность создания собственного ядерного арсенала. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, лидер победившего на февральских выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который имеет больше всего шансов стать следующим канцлером Германии, в ответ на вопрос журналиста не исключил возможность появления у его страны собственной атомной бомбы. Правда, он сразу же уточнил, что "сегодня в этом нет необходимости".

Как отмечает WSJ, прежде ни один немецкий лидер не призывал к альтернативному ядерному сдерживанию в Европе без участия США. Издание считает, что именно стремление Трампа наладить отношения с Россией подрывает доверие европейцев к Америке.

"Почему Путин должен думать, что в случае эскалации в Европе Трамп применит ядерный ответ? Каждый шаг Трампа говорит об обратном", — заявил политолог Максимилиан Терхалле, приглашенный научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете (США).

В то же время следует учесть, что Германия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает ей разрабатывать ядерное оружие и не позволяет другим подписантам помогать ей в этом. Она также отказалась от ядерного оружия в договоре, на основе которого состоялось объединение Германии после холодной войны.

Впрочем, Берлин может создать атомное оружие тайно, чтобы успеть до того, как отреагируют враги.

"Такая развитая промышленная страна, как Германия, должна быть в состоянии создать боеголовку быстрее, чем другие потенциальные распространители", — говорит Фабиан Хинц из Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Правда, это все равно повлечет за собой юридические и технические препятствия, и полностью держать все в секрете долго не выйдет.

"Никому еще не удавалось произвести достаточное количество материала для бомбы, не будучи обнаруженным. А сейчас это сделать гораздо сложнее, потому что технологии разведки и наблюдения стали гораздо более изощренными", — говорит Александр Болфрасс из того же лондонского института.

Другой путь – это намерено подойти к "ядерному порогу" и заявить о готовности быстро переступить этот порог в случае угрозы.

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