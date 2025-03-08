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Трамп поставил немцев перед жестким выбором: на какой шаг теперь может решиться Германия

WSJ пишет о том, что политика Трампа вынудила даже немцев задуматься о ядерном оружии

сегодня, 06:50 comments2288
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп все отчетливее дает понять, что в мире уже наступила новая реальность. Это вынуждает немецкий истеблишмент серьезно рассматривать возможность создания собственного ядерного арсенала. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Трамп поставил немцев перед жестким выбором: на какой шаг теперь может решиться Германия

Германия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, лидер победившего на февральских выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который имеет больше всего шансов стать следующим канцлером Германии, в ответ на вопрос журналиста не исключил возможность появления у его страны собственной атомной бомбы. Правда, он сразу же уточнил, что "сегодня в этом нет необходимости".

Как отмечает WSJ, прежде ни один немецкий лидер не призывал к альтернативному ядерному сдерживанию в Европе без участия США. Издание считает, что именно стремление Трампа наладить отношения с Россией подрывает доверие европейцев к Америке.

"Почему Путин должен думать, что в случае эскалации в Европе Трамп применит ядерный ответ? Каждый шаг Трампа говорит об обратном", — заявил политолог Максимилиан Терхалле, приглашенный научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете (США).

В то же время следует учесть, что Германия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает ей разрабатывать ядерное оружие и не позволяет другим подписантам помогать ей в этом. Она также отказалась от ядерного оружия в договоре, на основе которого состоялось объединение Германии после холодной войны.

Впрочем, Берлин может создать атомное оружие тайно, чтобы успеть до того, как отреагируют враги.

"Такая развитая промышленная страна, как Германия, должна быть в состоянии создать боеголовку быстрее, чем другие потенциальные распространители", — говорит Фабиан Хинц из Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Правда, это все равно повлечет за собой юридические и технические препятствия, и полностью держать все в секрете долго не выйдет.

"Никому еще не удавалось произвести достаточное количество материала для бомбы, не будучи обнаруженным. А сейчас это сделать гораздо сложнее, потому что технологии разведки и наблюдения стали гораздо более изощренными", — говорит Александр Болфрасс из того же лондонского института.

Другой путь – это намерено подойти к "ядерному порогу" и заявить о готовности быстро переступить этот порог в случае угрозы.

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Источник: https://www.wsj.com/world/europe/germany-nuclear-weapons-trump-956f9d10?mod=hp_lista_pos2
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