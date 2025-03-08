Трамп поставил немцев перед жестким выбором: на какой шаг теперь может решиться Германия

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп все отчетливее дает понять, что в мире уже наступила новая реальность. Это вынуждает немецкий истеблишмент серьезно рассматривать возможность создания собственного ядерного арсенала. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.
Германия. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, лидер победившего на февральских выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который имеет больше всего шансов стать следующим канцлером Германии, в ответ на вопрос журналиста не исключил возможность появления у его страны собственной атомной бомбы. Правда, он сразу же уточнил, что "сегодня в этом нет необходимости".
Как отмечает WSJ, прежде ни один немецкий лидер не призывал к альтернативному ядерному сдерживанию в Европе без участия США. Издание считает, что именно стремление Трампа наладить отношения с Россией подрывает доверие европейцев к Америке.
В то же время следует учесть, что Германия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает ей разрабатывать ядерное оружие и не позволяет другим подписантам помогать ей в этом. Она также отказалась от ядерного оружия в договоре, на основе которого состоялось объединение Германии после холодной войны.
Впрочем, Берлин может создать атомное оружие тайно, чтобы успеть до того, как отреагируют враги.
Правда, это все равно повлечет за собой юридические и технические препятствия, и полностью держать все в секрете долго не выйдет.
Другой путь – это намерено подойти к "ядерному порогу" и заявить о готовности быстро переступить этот порог в случае угрозы.
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