Ядерное сдерживание набирает обороты: стали известны планы Макрона до середины года

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он имеет целью до середины года выяснить, какие варианты сотрудничества возможны между странами Европы в вопросе ядерного сдерживания. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Figaro".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Мы начнем фазу, на которой наши технические специалисты будут взаимодействовать... Это будет и стратегический, и технический диалог, после чего будет взаимодействие на уровне глав государств и правительств, чтобы к середине года увидеть, может ли у нас появиться какое-то новое сотрудничество", – говорится в материале.

Эммануэль Макрон отметил, что во время саммита многие лидеры в разговорах с ним интересовались этой темой. Интерес к такой дискуссии выразили как минимум лидеры Литвы, Польши и Дании.

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Ранее "Комментарии" писали — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа и США всегда стояли друг за друга, и в то время, когда американцы нуждалась в поддержке, Европа была с ними. Об этом сообщает "BFMTV".

Так французский лидер отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не уверен, что союзники пришли бы на помощь Штатам.



