Трамп заговорил о присоединении Канады, Гренландии и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп неожиданно оказался в центре неудобной атмосферы во время банкета Alfalfa Club – закрытой вашингтонской организации, объединяющей топ-менеджеров, политиков и влиятельных деятелей. Как пишет The Washington Post, часть шуток американского лидера не вызвала смеха, а в зале несколько раз воцарилась тишина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Это было первое выступление Трампа перед членами Alfalfa Club, среди которых были его давние критики, в частности глава JPMorgan Chase Джейми Даймон, финансист Дэвид Рубенштейн и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. По словам очевидцев, президент начал с провокативной фразы о том, что "ненавидит многих людей в зале", но быстро добавил, что большинство ему все же нравится.

Во время речи Трамп пошутил, что должно сократить выступление, потому что должно "рассмотреть вторжение в Гренландию", а затем назвал это шуткой. Далее он развил тему, заявив, что США якобы "купят" Гренландию, а Канаду и Венесуэлу могут сделать следующими штатами – эти слова не встретили однозначной реакции.

Не обошлось и без выпадов против политических оппонентов. Трамп снова использовал прозвище "Покахонтас" в отношении сенаторки Элизабет Уоррен и с иронией вспомнил о ее отсутствии на западе. Отдельно он пошутил и над экс-президентом Джо Байденом, намекнув, что реальную власть в Белом доме имела его жена.

Alfalfa Club, основанный еще в 1913 году, известен своей закрытостью и противоречивой историей. Нынешний банкет показал: даже в дружеской к элитной среде юмор Трампа не всегда находит поддержку.

