Трамп заговорив про приєднання Канади, Гренландії і Венесуели

Президент США Дональд Трамп несподівано опинився в центрі незручної атмосфери під час банкету Alfalfa Club – закритої вашингтонської організації, яка об’єднує топменеджерів, політиків і впливових діячів. Як пише The Washington Post, частина жартів американського лідера не викликала сміху, а в залі кілька разів запанувала тиша.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Це був перший виступ Трампа перед членами Alfalfa Club, серед яких були його давні критики, зокрема глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон, фінансист Девід Рубенштейн та голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл. За словами очевидців, президент розпочав із провокативної фрази про те, що "ненавидить багатьох людей у залі", але швидко додав, що більшість йому все ж подобається.

Під час промови Трамп пожартував, що мусить скоротити виступ, бо має "розглянути вторгнення в Гренландію", а згодом назвав це жартом. Далі він розвинув тему, заявивши, що США нібито "куплять" Гренландію, а Канаду та Венесуелу можуть зробити наступними штатами – ці слова також не зустріли однозначної реакції.

Не обійшлося й без випадів проти політичних опонентів. Трамп знову використав прізвисько "Покахонтас" щодо сенаторки Елізабет Воррен та з іронією згадав про її відсутність на заході. Окремо він пожартував і з екс-президента Джо Байдена, натякнувши, що реальну владу у Білому домі мала його дружина.

Alfalfa Club, заснований ще у 1913 році, відомий своєю закритістю та суперечливою історією. Цьогорічний банкет показав: навіть у дружньому до еліт середовищі гумор Трампа не завжди знаходить підтримку.

