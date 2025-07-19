Трампу наплевать, что будет с Европой и Украиной: Мерц сделал откровенное заявление

Администрация Дональда Трампа "в значительной степени безразлична к судьбе Европы". Такое заявление в интервью BBC сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, отметив, что он придерживался такого мнения во время избирательной кампании. Такую позицию он занимает и сейчас, находясь на посту канцлера ФРГ.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Фридрих Мерц отметил, что он с Дональдом Трампом встречался уже трижды, у них сложились хорошие рабочие отношения. По его словам, президент США так же, как и Европа, хочет завершить войну в Украине. Тем не менее подходы и взгляды на завершение войны отличаются.

"Мы видим серьезную угрозу – и это Россия. Эта угроза направлена не только против Украины. Это угроза нашему миру, нашей свободе и политическому порядку Европы", — добавил немецкий канцлер.

По словам канцлера, бывшие администрации США намного больше уделяли внимания вопросу безопасности Европы, думали на шаг вперед.

"Трамп не настолько сильно привержен сотрудничеству с Европой, как прежние президенты и администрации США", — сказал Фридрих Мерц.

Немецкий лидер подчеркнул, что Европа перестает зависеть от США в сфере безопасности, начиная серьезно вкладываться в собственную оборону. В это же время американский президент Дональд Трамп меньше привержен интересам континента, в отличие от своих предшественников.

Кроме того, Мерц признал, что раньше Европа действительно слишком мало делала для собственной обороны и безопасности. Он считает, что теперь ситуация изменилась.

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