Трампу наплевать, что будет с Европой и Украиной: Мерц сделал откровенное заявление

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Кравцев Сергей
Администрация Дональда Трампа "в значительной степени безразлична к судьбе Европы". Такое заявление в интервью BBC сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, отметив, что он придерживался такого мнения во время избирательной кампании. Такую позицию он занимает и сейчас, находясь на посту канцлера ФРГ.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Фридрих Мерц отметил, что он с Дональдом Трампом встречался уже трижды, у них сложились хорошие рабочие отношения. По его словам, президент США так же, как и Европа, хочет завершить войну в Украине. Тем не менее подходы и взгляды на завершение войны отличаются.
По словам канцлера, бывшие администрации США намного больше уделяли внимания вопросу безопасности Европы, думали на шаг вперед.
Немецкий лидер подчеркнул, что Европа перестает зависеть от США в сфере безопасности, начиная серьезно вкладываться в собственную оборону. В это же время американский президент Дональд Трамп меньше привержен интересам континента, в отличие от своих предшественников.
Кроме того, Мерц признал, что раньше Европа действительно слишком мало делала для собственной обороны и безопасности. Он считает, что теперь ситуация изменилась.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ближайшем будущем Украину в ЕС никто не ждет. Так канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сомневается во вступлении Украины в Европейский Союз до завершения следующего бюджетного периода, который продлится до 2034 года. Об этом сообщает "Reuters".