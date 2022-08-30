Трансформация Шольца: почему Германия резко передумала договариваться с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, 29 августа, изложил свое видение нового Европейского Союза. В частности, призвал к значительно большему единству европейских государств против России (анонсировав усиление военной помощи Украине со стороны Германии), к приему в ЕС Украины, Молдовы, а затем и Грузии, а также стран Западных Балкан, высказался за принятие решений в сфере внешней и налоговой политики не обязательным единодушием (как сейчас), а обычным большинством голосов. О чем говорит схожая трансформация Шольца? Какие шансы, что ЕС претерпевает соответствующие изменения? С такими вопросами "Комментарии" обратились к экспертам.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Германия и Франция все больше понимают, что Европейский проект в опасности

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник считает, что трансформация Шольца имеет две причины.

"Во-первых, – объясняет он, – сейчас Германия и Франция все больше осознают, что Европейский проект в опасности. Что вторжение России в Украину вызвало консолидацию в области безопасности вокруг США. Не вокруг Евросоюза, не вокруг его лидеров – Германии или Франции. Хотя война идет именно на европейском континенте, у границ ЕС. Тем временем роль США на фоне этого конфликта усилилась. Особенно в секторе безопасности".

По мнению политолога, европейские лидеры прекрасно понимают, что фактически любое развитие ситуации вокруг Украины (положительное или негативное) будет усугублять кризис существования самого Евросоюза. Поскольку будет увеличиваться роль США и Британии, причем не только в Украине, но и в тех же Польше, странах Балтии, бывшего Варшавского блока. Или (в случае достижения Россией определенных целей в Украине, чего, надеемся, не произойдет) будет усиливаться роль евроскептически настроенных стран – таких, как Венгрия, Болгария, возможно, Италия.

"Так что ЕС переживает экзистенциальный кризис существования. И Шольц пытается запустить волну новой европейской консолидации. Зачем нужна, безусловно, реформа структур управления. Потому что добиваться однозначного консенсуса внутри Евросоюза становится все сложнее", – отмечает Руслан Бортник.

Скорее всего, продолжает он, Германия и Франция в ближайшее время будут продвигать реформу ЕС. Это может привести на начальном этапе к серьезным пертурбациям, дополнительным конфликтам в этой структуре.

"Второй момент. Для Шольца это еще и личные амбиции, – отмечает директор УИП. – Он понимает, что россия считает его слабым. Там его даже называют завхозом. Рейтинги Социал-демократической партии, лидером которой является Шольц, внутри Германии снижаются. Проиграны региональные выборы. И действующему канцлеру в этой ситуации важно стать хотя бы тенью предшественницы-Меркель. А лучше – новым лидером и Германии и ЕС. Запомнится достигнутыми глобальными целями, политическими амбициями, расширением, унификацией Европейского Союза. Здесь совпала личная и институциональная необходимость. Если лидеры ЕС в ближайшее время не сделают решительных шагов, то риск распада или дальнейшей деструкции, ослабление Евросоюза будет огромным".

Понятно, что договариваться и налаживать коммуникации с Россией никто не будет

Политический эксперт Денис Гороховский отмечает, что антироссийские настроения в Европе усиливаются с каждым днем. И все уже понимают, что не удастся просто отмолчаться, посмотреть кто победит – и продолжить работать именно с победителем.

"Кроме того, – продолжает эксперт, – российская агрессия по отношению к Украине дала старт целому ряду процессов, которые отражаются на жизни рядовых европейцев. Потому европейские политики и чиновники вынуждены реагировать".

Учитывая события последних шести месяцев, уже понятно, что договариваться и налаживать коммуникации с россией до окончания войны в Украине никто не будет, объясняет Денис Гороховский. И у политиков, типа Шольца, не остается простора для маневров.

"Единственный путь – это самая жесткая риторика в отношении России и путина, чтобы донести до своего электората, что и текущие проблемы (в том числе бытовые, связанные с ростом цен) – это последствия процессов кремля. Лично я сомневаюсь в искренности Шольца, поскольку его "переобувание" скорее похожа на попытки спасти свою шкуру и сохранить рейтинг, – говорит эксперт. – Но в целом для Украины это хороший сигнал. Главное, чтобы все не ограничилось только словами. Нужны не менее жесткие события в отношении России со стороны европейских стран. Особенно тех, которые в первые месяцы после полномасштабного вторжения России пытались играть в нейтралитет и глубокую озабоченность".

Низкий рейтинг Шольца

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова также обращает внимание на очень низкий рейтинг Шольца. И отмечает, что немецкие политики связывают резкое падение рейтингов до минимального уровня с тем, как Германия слабо оказывает помощь Украине.

"По данным института мировой экономики (IfW) в Киле, Германия в списке стран, оказывающих помощь Украине, всего на 12 месте. Немцам категорически не нравится нерешительность Шольца, – отмечает эксперт. – Соответственно, в его окружении бросились исправлять ситуацию. Решили пойти на такой шаг – призвать страны ЕС к расширению Евросоюза и пообещать усиление военной помощи.

Будем надеяться, продолжает Татьяна Лупова, что обещания не будут пустыми, поскольку мы действительно нуждаемся в поставках вооружения и полной поддержке мирового сообщества.

"Вступление в ЕС было бы прекрасной демонстрацией поддержки Украины и признанием нашего европейского и прошлого, и настоящего, и будущего, – отмечает эксперт. – Нам очень нужен этот шаг, чтобы окончательно разорвать остатки оков "дружбы" с россией и советским прошлым".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц назвал Россию неоимперской автократией и призвал к расширению Европейского союза вместе с Украиной.

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