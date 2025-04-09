Тревожный сигнал из Германии: кто впервые лидирует в опросе

В Германии ультраправые впервые лидируют в крупных опросах, вытеснив ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Рейтинг "Альтернативы для Германии" (AfD) растет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Германия. Фото: из открытых источников

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые оказалась на первой позиции общенационального опроса. Это произошло на фоне попыток будущего канцлера Фридриха Мерца сформировать коалиционное правительство.

По данным института Ipsos, поддержка консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который победил на выборах 23 февраля, снизилась на 5 пунктов — до 24%. В то же время AfD прибавила 3 пункта и впервые вышла на первое место с результатом в 25%.

На самих выборах AfD финишировала второй, показав лучший результат ультраправых со времен Второй мировой войны. Такой скачок — серьезный вызов для альянса Мерца, который планировал вернуть себе электорат AfD.

Поддержка Социал-демократической партии (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца осталась без изменений – 15%. СДПГ и ХДС сейчас ведут коалиционные переговоры, пытаясь найти понимание в спорных вопросах — налогах, миграции и безопасности.

По информации источников Reuters, договоренность о новом правительстве может быть достигнута уже сегодня, в среду.

"Люди хотят политических изменений, а не очередной коалиции "как всегда" между ХДС и СДПГ", — прокомментировала лидер AfD Алиса Вайдель успех партии в соцсети X.

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