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Тревожный звоночек: немцы высказались, готовы ли и дальше продолжать поддержку Украины

Опрос показал, что 45% респондентов видят в войне РФ против Украины самый большой геополитический вызов нашего времени

сегодня, 11:04
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Кравцев Сергей

За последний год в Германии снизилось число жителей, которые согласны и дальше поддерживать решение официального Берлина о предоставлении военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно с опроса, проведенного институтом Verian по заказу фонда Körber-Stiftung.

Тревожный звоночек: немцы высказались, готовы ли и дальше продолжать поддержку Украины

Германия. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, опубликованному 12 ноября, военную помощь Украине в 2024 году поддерживают 57% немцев. Это на девять процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

Также опрос продемонстрировал, что 45% респондентов видят в войне РФ против Украины самый большой геополитический вызов нашего времени. Помимо этого, 47% опрошенных поддерживают то, чтобы наша страна продолжала борьбу, пока не вернет все оккупированные территории. Еще 43% считают, что Киеву нужно пойти на территориальные уступки, чтобы завершить войну.

Бросается в глаза, что есть заметная разница между взглядами немцев в западных и восточных регионах ФРГ. Для сравнения, на востоке идею отказа Украины от своих территорий поддержали 52% людей, а на западе — только 40%.

Кроме того, 46% немцев выступили за то, чтобы их страна была активно вовлечена в разрешение международных конфликтов. При этом 71% респондентов уточнили, что хотели бы видеть активную дипломатическую работу, а 15% — расширение финансовой помощи другим странам.

Социологи также пришли к выводу, что многие немцы уверены в том, что в отношениях Берлина и Вашингтона появится трещина после того, как Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США (79%). Всего 12% жителей Германии уверены, что это только укрепит отношения с Белым домом.

Читайте также на портале "Комментарии" — распад коалиции в Германии: действительно ли Украина останется без обещанной помощи.




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Источник: https://koerber-stiftung.de/projekte/the-berlin-pulse/2024-25/
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