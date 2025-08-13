logo

BTC/USD

120076

ETH/USD

4687.32

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Тревожный звонок для Украины: какая партия становится самой популярной в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Тревожный звонок для Украины: какая партия становится самой популярной в Германии

По результатам опроса, ультраправые в Германии опередили блок Мерца по популярности

13 августа 2025, 10:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), выступающая за то, чтобы наладить контакт с российским диктатором Путиным, выходит на первое место по популярности среди всех остальных политических сил. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Институтом социальных исследований и статистического анализа Forsa.

Тревожный звонок для Украины: какая партия становится самой популярной в Германии

Германия. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, если бы общенациональные выборы состоялись в ближайшее время, то 26% немцев проголосовали бы за "АдГ".

Такой результат выводит крайне правую партию на первую позицию – она опережает блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца, который опустился на вторую позицию с 24% поддержки.

В то же время издание "Politico" обнародовало свои данные, которые свидетельствуют, что немецкие консерваторы из ХДС сохраняют незначительное преимущество над "АдГ". Однако крайне правая партия продолжает набирать рейтинг после того, как на февральских федеральных выборах получила почти 21% голосов – это ее лучший результат в истории.

Сейчас "АдГ" является крупнейшей оппозиционной силой в Бундестаге.

Опрос Forsa также засвидетельствовал, что, сосредоточиваясь на вопросах внешней политики, таких как война в Украине и отношения Европы с США при президентстве Дональда Трампа, Мерц все больше теряет поддержку на внутренней арене.

Большинство немцев недовольны его канцлерством: 67% заявили, что не удовлетворены его работой после 100 дней на посту, свидетельствует опрос.

Следующие федеральные выборы в Германии запланированы на 2029 год.

Читайте также на портале "Комментарии" — сам факт того, что Украина сейчас готова обсуждать статус-кво, уже является уступкой, поскольку Россия оккупирует украинскую территорию, нарушая международное право. Несмотря на то, что враг находится на украинской земле Киев готов прекратить огонь и начать мирные переговоры. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости