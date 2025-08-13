Тревожный звонок для Украины: какая партия становится самой популярной в Германии

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), выступающая за то, чтобы наладить контакт с российским диктатором Путиным, выходит на первое место по популярности среди всех остальных политических сил. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Институтом социальных исследований и статистического анализа Forsa.

Германия. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, если бы общенациональные выборы состоялись в ближайшее время, то 26% немцев проголосовали бы за "АдГ".

Такой результат выводит крайне правую партию на первую позицию – она опережает блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца, который опустился на вторую позицию с 24% поддержки.

В то же время издание "Politico" обнародовало свои данные, которые свидетельствуют, что немецкие консерваторы из ХДС сохраняют незначительное преимущество над "АдГ". Однако крайне правая партия продолжает набирать рейтинг после того, как на февральских федеральных выборах получила почти 21% голосов – это ее лучший результат в истории.

Сейчас "АдГ" является крупнейшей оппозиционной силой в Бундестаге.

Опрос Forsa также засвидетельствовал, что, сосредоточиваясь на вопросах внешней политики, таких как война в Украине и отношения Европы с США при президентстве Дональда Трампа, Мерц все больше теряет поддержку на внутренней арене.

Большинство немцев недовольны его канцлерством: 67% заявили, что не удовлетворены его работой после 100 дней на посту, свидетельствует опрос.

Следующие федеральные выборы в Германии запланированы на 2029 год.

