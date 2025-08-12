logo

BTC/USD

118503

ETH/USD

4290.45

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Украина уже пошла на уступки России: в МИД Германии объяснили, о чем речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина уже пошла на уступки России: в МИД Германии объяснили, о чем речь

Глава МИД Германии разъяснил позицию ЕС по Украине

12 августа 2025, 13:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сам факт того, что Украина сейчас готова обсуждать статус-кво, уже является уступкой, поскольку Россия оккупирует украинскую территорию, нарушая международное право. Несмотря на то, что враг находится на украинской земле Киев готов прекратить огонь и начать мирные переговоры. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Украина уже пошла на уступки России: в МИД Германии объяснили, о чем речь

Иоганн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Глава МИД Германии отметил, что решение о судьбе Украины должен принимать исключительно Киев.

Вадефуль признал возможность уступок со стороны Украины в будущем мирном соглашении, однако подчеркнул, что сейчас речь идет о создании "справедливых условий для переговоров".

По его мнению, будущее Украины тесно связано с европейской безопасностью, поэтому лидеры ЕС не останутся в стороне, пока решение этого вопроса происходит без них. Чиновник отметил, что в подтверждение его слов в среду состоится серия онлайн-встреч по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца.

В участии примут лидеры Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, а также генеральный секретарь НАТО, высокопоставленные чиновники ЕС, президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский.

"Важно, чтобы Трамп прислушался к голосу Европы, и хорошо, что Германия дает о себе знать", — подчеркнул Вадефуль.

Министр подчеркнул, что европейцы настаивают на прекращении огня перед началом любых переговоров относительно будущего Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — спутниковые снимки это подтверждают: как Европа вовсю готовится к войне.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему "мирные предложения" Кремля могут стать ловушкой: как быть Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/aug/12/europe-live-ukraine-russia-putin-trump-viktor-orban-latest-updates
Теги:

Новости

Все новости