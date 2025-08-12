Украина уже пошла на уступки России: в МИД Германии объяснили, о чем речь

Сам факт того, что Украина сейчас готова обсуждать статус-кво, уже является уступкой, поскольку Россия оккупирует украинскую территорию, нарушая международное право. Несмотря на то, что враг находится на украинской земле Киев готов прекратить огонь и начать мирные переговоры. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Иоганн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Глава МИД Германии отметил, что решение о судьбе Украины должен принимать исключительно Киев.

Вадефуль признал возможность уступок со стороны Украины в будущем мирном соглашении, однако подчеркнул, что сейчас речь идет о создании "справедливых условий для переговоров".

По его мнению, будущее Украины тесно связано с европейской безопасностью, поэтому лидеры ЕС не останутся в стороне, пока решение этого вопроса происходит без них. Чиновник отметил, что в подтверждение его слов в среду состоится серия онлайн-встреч по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца.

В участии примут лидеры Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, а также генеральный секретарь НАТО, высокопоставленные чиновники ЕС, президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский.

"Важно, чтобы Трамп прислушался к голосу Европы, и хорошо, что Германия дает о себе знать", — подчеркнул Вадефуль.

Министр подчеркнул, что европейцы настаивают на прекращении огня перед началом любых переговоров относительно будущего Украины.

