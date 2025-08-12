Украина уже пошла на уступки России: в МИД Германии объяснили, о чем речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сам факт того, что Украина сейчас готова обсуждать статус-кво, уже является уступкой, поскольку Россия оккупирует украинскую территорию, нарушая международное право. Несмотря на то, что враг находится на украинской земле Киев готов прекратить огонь и начать мирные переговоры. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.
Иоганн Вадефуль. Фото: из открытых источников
Глава МИД Германии отметил, что решение о судьбе Украины должен принимать исключительно Киев.
Вадефуль признал возможность уступок со стороны Украины в будущем мирном соглашении, однако подчеркнул, что сейчас речь идет о создании "справедливых условий для переговоров".
По его мнению, будущее Украины тесно связано с европейской безопасностью, поэтому лидеры ЕС не останутся в стороне, пока решение этого вопроса происходит без них. Чиновник отметил, что в подтверждение его слов в среду состоится серия онлайн-встреч по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца.
В участии примут лидеры Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, а также генеральный секретарь НАТО, высокопоставленные чиновники ЕС, президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский.
Министр подчеркнул, что европейцы настаивают на прекращении огня перед началом любых переговоров относительно будущего Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — спутниковые снимки это подтверждают: как Европа вовсю готовится к войне.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему "мирные предложения" Кремля могут стать ловушкой: как быть Украине.