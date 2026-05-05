У Европы нет другого пути: в Германии сделали громкое заявление на фоне войны в Украине

Европа должна срочно пересмотреть подход к безопасности и взять на вооружение опыт Украины в сфере оборонных технологий. С таким заявлением выступил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль, реагируя на курс Вашингтон на сокращение военного присутствия на континенте.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Во время визита в Афины министр подчеркнул: у Европы больше нет времени на медленные решения. По его словам, украинский опыт показывает, что современные вооружения, прежде всего беспилотники — можно создавать и внедрять значительно быстрее, чем это делалось десятилетиями.

Идею усиливать технологическую независимость поддерживают и другие лидеры. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно также сделал акцент на ключевой роли дронов, которые доказали эффективность против более дорогих систем.

Толчком к таким заявлениям стали шаги США: Пентагон объявил о выводе около 5 тысяч военнослужащих из Германии в ближайший год. Решение совпало с обострением отношений между Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а также критикой со стороны европейских лидеров по поводу политики США на Ближнем Востоке.

Дополнительную тревогу вызывает риторика Трампа о возможном сокращении присутствия США и в других странах Европы, а также его давние сомнения в роли НАТО.

Тем не менее Вадефуль попытался снизить градус опасений, выразив уверенность, что США по-прежнему понимают ценность Альянса. По его словам, Европа должна не паниковать, а ускоренно наращивать собственный оборонный потенциал, иначе риски только возрастут.

