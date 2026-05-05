logo_ukra

BTC/USD

80961

ETH/USD

2379.27

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Європа не має іншого шляху: у Німеччині зробили гучну заяву на тлі війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Європа не має іншого шляху: у Німеччині зробили гучну заяву на тлі війни в Україні

На тлі виведення військ та конфліктів із Трампом ЄС прискорює ставку на дрони та власну оборону

5 травня 2026, 08:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європа має терміново переглянути підхід до безпеки та взяти на озброєння досвід України у сфері оборонних технологій. З такою заявою виступив голова МЗС Німеччини Йоган Вадефуль, реагуючи на курс Вашингтон на скорочення військової присутності на континенті.

Європа не має іншого шляху: у Німеччині зробили гучну заяву на тлі війни в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

Під час візиту до Афін міністр наголосив: Європа більше не має часу на повільні рішення. За його словами, український досвід показує, що сучасні озброєння, насамперед безпілотники – можна створювати та впроваджувати значно швидше, ніж це робилося десятиліттями.

Ідею посилювати технологічну незалежність підтримують інші лідери. Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно також наголосив на ключовій ролі дронів, які довели ефективність проти більш дорогих систем.

Поштовхом до таких заяв стали кроки США: Пентагон оголосив про виведення близько 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини у найближчий рік. Рішення співпало із загостренням відносин між Дональдом Трампом та канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем, а також критикою з боку європейських лідерів щодо політики США на Близькому Сході.

Додаткову тривогу викликає риторика Трампа про можливе скорочення присутності США та інших країн Європи, а також його давні сумніви у ролі НАТО.

Проте Вадефуль спробував знизити градус побоювань, висловивши впевненість, що США, як і раніше, розуміють цінність Альянсу. За його словами, Європа має не панікувати, а прискорено нарощувати власний оборонний потенціал, інакше ризики лише зростуть.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна йде на дзеркальні дії з перемир'ям: який козир Київ хоче вибити у Путіна.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/europe-needs-to-learn-from-ukraine-defense-tech-revolution-says-germany-johann-wadephul/
Теги:

Новини

Всі новини