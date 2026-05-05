Європа не має іншого шляху: у Німеччині зробили гучну заяву на тлі війни в Україні

Європа має терміново переглянути підхід до безпеки та взяти на озброєння досвід України у сфері оборонних технологій. З такою заявою виступив голова МЗС Німеччини Йоган Вадефуль, реагуючи на курс Вашингтон на скорочення військової присутності на континенті.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

Під час візиту до Афін міністр наголосив: Європа більше не має часу на повільні рішення. За його словами, український досвід показує, що сучасні озброєння, насамперед безпілотники – можна створювати та впроваджувати значно швидше, ніж це робилося десятиліттями.

Ідею посилювати технологічну незалежність підтримують інші лідери. Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно також наголосив на ключовій ролі дронів, які довели ефективність проти більш дорогих систем.

Поштовхом до таких заяв стали кроки США: Пентагон оголосив про виведення близько 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини у найближчий рік. Рішення співпало із загостренням відносин між Дональдом Трампом та канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем, а також критикою з боку європейських лідерів щодо політики США на Близькому Сході.

Додаткову тривогу викликає риторика Трампа про можливе скорочення присутності США та інших країн Європи, а також його давні сумніви у ролі НАТО.

Проте Вадефуль спробував знизити градус побоювань, висловивши впевненість, що США, як і раніше, розуміють цінність Альянсу. За його словами, Європа має не панікувати, а прискорено нарощувати власний оборонний потенціал, інакше ризики лише зростуть.

