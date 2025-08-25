У Мерца объяснили, какие гарантии безопасности нужны Украине при обмене территориями

Надежными и эффективными гарантии безопасности для Украины могут стать только тогда, когда они будут приближаться к тому, что означает фактически членство в НАТО. То есть, Украина должна иметь такие же гарантии безопасности, как и любая другая страна-член НАТТО, но без членства в Альянсе. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Иоганн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Германии также отметил, что без этого условия от Украины нельзя требовать уступить свои территории.

"Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальные (территории – ред.) будут в безопасности", — подчеркнул глава немецкого МИД.

При этом чиновник высказал мнение, что необходимо настаивать именно на таких гарантиях безопасности, чтобы дожать российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, это не будет представлять угрозы для России, зато может стать основой для длительного мира.

В то же время Вадефуль отметил, что список стран-гарантов безопасности нужно расширить за пределы Европы, в частности, очень важным является привлечение США. Он добавил, что уже около 30 государств, среди которых и Япония, выразили готовность поддержать Украину.

Он акцентировал, что "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину" и предостерег от превращения мирного договора с РФ в "диктаторский мир" в ущерб Украине.

