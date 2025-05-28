У Мерца подтвердили визит Зеленского в Берлин: почему он важен, что может решиться

Визит главы украинского государства Владимира Зеленского в Берлин в среду, 28 мая, официально подтвердили в Германии. Об этом говорится на сайте Федерального канцлера. Канцлер Фридрих Мерц примет украинского лидера в своем ведомстве в 12:00.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Визит будет сосредоточен на поддержке Германией Украины и усилиях по достижению прекращения огня. Совместная пресс-конференция Мерца и Зеленского запланирована на 13:30.

После этого Зеленский и Мерц будут проводить встречу с представителями немецких компаний, а тогда президент Украины встретится еще с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером для переговоров во дворце Бельвю.

Издание "The New York Times" отметило, что сегодняшняя встреча Зеленского с немецким канцлером будет третьей за последние несколько недель, она "подчеркивает сосредоточенность Мерца на войне в Украине, поскольку он стремится восстановить лидерство Германии среди европейских союзников на фоне ослабления обязательств США перед НАТО".

Аналитики спрогнозировали, что переговоры между Мерцом и Зеленским будут сосредоточены на продолжении военной помощи, особенно учитывая, что Вашингтон, как крупнейший донор Украины, похоже, готов сократить свою поддержку. Особый интерес для украинской стороны представляет дальнобойный ракетный комплекс "Таурус", который Германия разработала вместе со Швецией и вокруг передачи которого Украине идут активные дискуссии.

Читайте также на портале "Комментарии" — многие удивляются, почему канцлер Германии Мерц сначала делает красноречивые намеки на снятие ограничений для Украины на удары вглубь России, а затем в его же правительства это опровергают. На самом деле, здесь нет ничего удивительного в том, что немцы до сих пор отрицают передачу Украине Таурусов. Это их тактика, которая сильно донимает российское руководство. Такое мнение высказал политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.



