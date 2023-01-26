У Шольца оправдались за танки Украине: Германия не является главным противником Путина

В правительстве Германии взвесили все за и против и в конечном итоге приняли решение передать Украине основные боевые танки Leopard 2. Объяснение этому решению одно – Украину нужно поддерживать в войне с Россией и альтернативы в этом вопросе быть не может. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью телеканалу "ARD" высказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Getty Images

Министр подчеркнул, что российская пропаганда намеренно искажает информацию, пытаясь выставить Германию чуть ли не главным противником России. Здесь важно понимать, что Германия не есть участницей войны. Все партнёры Украины, включая США, действуют сообща. Берлин не сам принимал это решение и Германия не есть главным противником Кремля.

Глава немецкого оборонного ведомства также пообещал, что запасы танков, которые будут поставлены Украине, очень быстро будут восполнены. На следующей неделе должно состояться совещание с основными производителями.

"Мы делаем сейчас все возможное, чтобы обеспечить быстрое пополнение запасов", — заявил министр обороны ФРГ.

Стоит напомнить, вчера правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским силам роты танков (14 единиц) Leopard 2A6 из состава Бундесвера. Также Берлин одобрил реэкспорт этих машин для украинцев и других стран.

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