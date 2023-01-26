logo

BTC/USD

23024.71

ETH/USD

1608.08

LTC/USD

89.17

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия У Шольца оправдались за танки Украине: Германия не является главным противником Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

У Шольца оправдались за танки Украине: Германия не является главным противником Путина

В Минобороны Германии заявили, что решению поставить Украине Leopard нет альтернативы

сегодня, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В правительстве Германии взвесили все за и против и в конечном итоге приняли решение передать Украине основные боевые танки Leopard 2. Объяснение этому решению одно – Украину нужно поддерживать в войне с Россией и альтернативы в этом вопросе быть не может. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью телеканалу "ARD" высказал министр обороны Германии Борис Писториус.

У Шольца оправдались за танки Украине: Германия не является главным противником Путина

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Getty Images

Министр подчеркнул, что российская пропаганда намеренно искажает информацию, пытаясь выставить Германию чуть ли не главным противником России. Здесь важно понимать, что Германия не есть участницей войны. Все партнёры Украины, включая США, действуют сообща. Берлин не сам принимал это решение и Германия не есть главным противником Кремля. 

Глава немецкого оборонного ведомства также пообещал, что запасы танков, которые будут поставлены Украине, очень быстро будут восполнены. На следующей неделе должно состояться совещание с основными производителями.

"Мы делаем сейчас все возможное, чтобы обеспечить быстрое пополнение запасов", — заявил министр обороны ФРГ.

Стоит напомнить, вчера правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским силам роты танков (14 единиц) Leopard 2A6 из состава Бундесвера. Также Берлин одобрил реэкспорт этих машин для украинцев и других стран.

Читайте также на портале "Комментарии" - танки Leopard 2 пойдут в Украину: о чем говорит решение Берлина – может ли измениться ситуация на фронте.

Также издание "Комментарии" сообщало – Канада тоже готова передать танки Украине: подробности решения.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tagesschau.de/inland/pistorius-bundeswehr-waffenluecken-leopard-panzer-101.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!