У Шольца предостерегли немцев: чем может закончится поездка в Россию

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Кравцев Сергей
Министр юстиции Германии Марко Бушманн категорически предостерег от поездок в Россию после большого обмена заключенными, который состоялся на прошлой неделе. Он отметил, что в России уже давно никто не чувствует себя в безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом Бушманн заявил в интервью изданию Stern.
Министр юстиции Германии Марко Бушманн. Фото из открытых источников
Он также добавил, что не может опровергнуть опасения о том, что кремлевский правитель Владимир Путин может захватить еще больше иностранцев, чтобы "создать еще больше политических заключенных".
Комментируя сам факт недавнего обмена, Бушманн отметил, что до последнего сомневался в том, что РФ выполнит свою часть договоренности.
Даже, когда самолет с освобожденными заключенными приземлился в Кельне/Бонне, немецкая сторона не была уверена в этом, добавил он.
Министр рассказал, что российская ФСБ часто использует яд "для того, чтобы прямо или косвенно нанести вред жизни или здоровью людей" злонамеренным способом.
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