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У Шольца предостерегли немцев: чем может закончится поездка в Россию

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что в России никто не чувствует себя в безопасности

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей

Министр юстиции Германии Марко Бушманн категорически предостерег от поездок в Россию после большого обмена заключенными, который состоялся на прошлой неделе. Он отметил, что в России уже давно никто не чувствует себя в безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом Бушманн заявил в интервью изданию Stern.

У Шольца предостерегли немцев: чем может закончится поездка в Россию

Министр юстиции Германии Марко Бушманн. Фото из открытых источников

"И я настоятельно советую не ехать в страну, где никто не в безопасности, без крайней необходимости", – заявил министр. 

Он также добавил, что не может опровергнуть опасения о том, что кремлевский правитель Владимир Путин может захватить еще больше иностранцев, чтобы "создать еще больше политических заключенных".                                                            

Комментируя сам факт недавнего обмена, Бушманн отметил, что до последнего сомневался в том, что РФ выполнит свою часть договоренности.

Даже, когда самолет с освобожденными заключенными приземлился в Кельне/Бонне, немецкая сторона не была уверена в этом, добавил он.

Министр рассказал, что российская ФСБ часто использует яд "для того, чтобы прямо или косвенно нанести вред жизни или здоровью людей" злонамеренным способом.

"Это было моим самым большим беспокойством – что Россия отравила их (заключенных. – Ред.) перед полетом. Но согласно тому, что мы знаем на данный момент, слава Богу, что это не так", – добавил Марко Бушманн.

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