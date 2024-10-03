У Шольца прокомментировали слухи о готовности позвонить Путину

Спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт прокомментировал слухи о готовности канцлера Олафа Шольца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Шольц не прочь поговорить с Путиным. Фото из открытых источников

Штеффен Гебештрайт заявил, что канцлер позвонит Путину, когда возникнет в этом целесообразность.

"Канцлер неоднократно отмечал, что сделал бы это снова, если бы это имело смысл", — пояснил спикер правительства Германии.

Он также напомнил, что последний раз телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Спикер добавил, что "ситуация может очень быстро измениться".

Недавно газета Die Zeit со ссылкой на немецкие правительственные источники сообщила, что Олаф Шольц планирует телефонный разговор Владимиром Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности и суверенитету. "Нужно стремиться к полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, а не территориальные компромиссы. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 октября Иран запустил по Израилю 180 ракет, сообщил спикер Армии обороны Израиля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной. Он заявил, что в Израиле нет погибших в результате вражеской ракетной атаки. В Белом доме также заявили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки.