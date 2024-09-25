У Шольца сделали новое заявление по мирных переговорах Украины и РФ

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Кравцев Сергей
Мирные переговоры по полномасштабной войне, которые обязательно состоятся, должны гарантировать свободу и безопасность Украины. В то же время мир не должен ждать диалога сложа руки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет "Голос Америки".
Анналена Бербок. Фото: из открытых источников
Глава МИД заявила, что это правильное решение, что все больше влиятельных людей в мире думают над тем, как помочь прекратить войну в Украине.
В частности, Бербок также уделила внимание насильственному вывозу украинских детей в Россию. По ее словам, согласно данным Киева, с начала полномасштабного вторжения Россия похитила по меньшей мере 19 500 детей, и только менее 400 из них вернулись домой.
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