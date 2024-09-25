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У Шольца сделали новое заявление по мирных переговорах Украины и РФ

Бербок считает, что мирные переговоры по войне должны гарантировать безопасность и свободу Украине

сегодня, 12:14
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Кравцев Сергей

Мирные переговоры по полномасштабной войне, которые обязательно состоятся, должны гарантировать свободу и безопасность Украины. В то же время мир не должен ждать диалога сложа руки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет "Голос Америки".

У Шольца сделали новое заявление по мирных переговорах Украины и РФ

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

"Мир означает, что существование Украины как свободного и независимого государства должно быть гарантировано. Это означает гарантии безопасности", — заявила Бербок во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

Глава МИД заявила, что это правильное решение, что все больше влиятельных людей в мире думают над тем, как помочь прекратить войну в Украине.

"Но это не может означать, что мы будем сидеть сложа руки, пока войне не видно конца, и российский президент Владимир Путин не занял место за столом переговоров. Недопустимо просто смотреть на то, как Россия разрушает оставшиеся части Украины", — подчеркнула топ-дипломат.

В частности, Бербок также уделила внимание насильственному вывозу украинских детей в Россию. По ее словам, согласно данным Киева, с начала полномасштабного вторжения Россия похитила по меньшей мере 19 500 детей, и только менее 400 из них вернулись домой.

"Мы не успокоимся, пока дети снова не окажутся со своими семьями", — добавила министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — План победы Украины содержит четкое видение шагов, которые должны обеспечить справедливый и устойчивый мир. План победы и те пункты, которые в нем прописаны, не могут предусматривать отказ от приглашения для членства Украины в НАТО. Такое заявление во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке сделал глава Офиса президента Андрей Ермак.




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