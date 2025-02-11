У Шольца состоялся откровенный разговор с Трампом по Украине: к чему теперь готовиться

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется на сохранение военной помощи Украине со стороны новой администрации Белого дома. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ntv", цитируя немецкого канцлера.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Со своей стороны Олаф Шольц заверил, что во время переговоров с новым президентом США Дональдом Трампом агитировал за продолжение поддержки Украины. По словам Шольца, необходимо послать четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы тот не рассчитывал на уменьшение поддержки Украины.

В то же время канцлер уклонился от ответа на вопрос о гарантиях безопасности и вероятном присутствии европейских солдат в Украине без участия американского военного контингента.

"Главную роль будет играть тот факт, что друзья Украины должны будут гарантировать, что она и в дальнейшем будет иметь очень сильную армию, уровень которой будет даже выше американского", – высказался Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — дискуссии вокруг вопроса размещения миротворческих сил в Украине "неуместны и преждевременны". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию RND высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства объяснил, что такая позиция подразумевает, что Украина после войны не вернет все оккупированные Россией территории. Олаф Шольц акцентировал, что никакие решения не должны приниматься в обход самой Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она с понимаем относится к позиции действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца, который отказывается передать Украине крылатые ракеты Taurus. Заявление Меркель цитирует немецкий телеканал ntv.



