Угроза Третьей мировой войны: Писториус рассказал, к чему готовиться немцам

В Европе может развернуться Третья мировая война на фоне угрожающей ситуации на Ближнем Востоке и боевых действий, которые РФ второй год ведет против Украины. Как передает портал "Комментарии", о соответствующей угрозе заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус

Министр считает, что немцы должны быть морально готовы к такому последствию.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны", – указал Писториус.

Борис Писториус заявил, что Бундесвер должен защитить Германию и "стать пригодным к войне". Для этого ведомство провело реорганизацию структуры. Также был создан специальный фонд на сумму в 100 миллиардов долларов.

Поэтому нельзя говорить, что правительство Германии медленно реагирует на новые угрозы, с которыми столкнулся мир.

"Быстрее, чем сейчас, не бывает", — подчеркнул глава Минобороны Германии.

При этом Писториус акцентировал, что Берлин приложит максимальных усилий, чтобы в регионе Ближнего Востока не произошло еще большей эскалации.

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