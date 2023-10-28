О чем говорит затягивание конфликта на Ближнем Востоке: возникнут ли проблемы у Украины

Спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

Конфликт между Израилем и ХАМАС будет длиться дольше, чем казалось изначально

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

"Пока не совсем понятно ("туман войны") является ли эта операция ЦАХАЛ началом полномасштабного вторжения в Газу. Либо она является одним из рейдов, которые израильтяне уже делали (входя до 800 метров на территорию Сектора Газа, чтобы создать плацдармы, а потом отступая). Израильские эксперты, кстати, тоже не дают пока четкой оценки происходящего".

По словам эксперта, эскалация на Ближнем Востоке так или иначе отражается на российско-украинской войне. И в смысле снижения внимания к ней, и в ракурсе важности аккуратного политического лавирования официальным Киевом, и в смысле поставок нам вооружений.

При этом произошел демарш Израиля. Его посол в ООН Гилад Эрдан после принятия данной резолюции заявил, что ООН утратила свою легитимность и предпочла поддерживать "нацистских террористов" Для Украины крайне важна коммуникация со странами Глобального Юга. С пояснением своей позиции. Заручаясь их поддержкой. Впереди новые голосования за украинские резолюции – и нельзя, чтобы они стали провальными для нас", – поясняет Игорь Семиволос. "Так, во время голосования за резолюцию Генассамблеи ООН о немедленном прекращении огня в Газе, которую поддержали 120 стран (Глобальный Юг, частично – страны Запада), а против выступили 14 (включая, понятно, Израиль, а также – США, Австрию, Хорватию, Чехию, ряд других), Украина, как и еще 45 государств, предпочла воздержаться

Мы видим, продолжает он, дискуссии в Конгрессе США после избрания Майка Джонсона новым спикером Палаты представителей. Он настаивает, чтобы помощь Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, тогда как Администрация Байдена предложила это сделать в одном пакете.

"Не уверен, что Белый дом на это согласится. Ему выгодно именно пакетное голосование, которое, среди прочего, создаст проблемы для республиканцев, продемонстрировав их слабость. В любом случае это зависит не от нас, а от внутренних раскладов в США", – подчеркивает директор Центра Ближневосточных исследований.

Уже понятно, отмечает он, что конфликт между Израилем и ХАМАС будет длиться дольше, чем казалось изначально. И он требует больше ресурсов. Которые не безграничны.

Главное, что есть четкая позиция части Республиканской партии, которая понимает угрозы, стоящие перед США как перед лидером демократического мира. Угрозы, на которые указывал недавно в своих обращениях Байден, проводя параллели между терроризмом ХАМАС и государства РФ Давая понять, что это не локальные конфликты, а глобальный – между демократиями и автократиями", – заключает Игорь Семиволос. "США как союзник Израиля станут перебрасывать часть ресурсов именно туда. И в краткосрочной перспективе это может создать проблемы Украине. Хоть Байден и уверяет, что у Штатов достаточно возможностей, чтобы помогать и Израилю, и Украине

Различные международные стороны осуществляют давление на Израиль

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко обращает внимание, что Израиль не спасли от нападения ни особый статус отношений с США (основной партнер вне НАТО), ни наличие ядерного оружия. Атака ХАМАС, происшедшая 7 октября, это не только огромное количество погибших, раненых, взятых в заложники, это еще и серьезнейший военный, экономический, репутационный удар по государству Израиль, подчеркивает эксперт.

"На текущий момент различные международные стороны (проарабские, промусульманские, даже произраильские) осуществляют давление, в первую очередь, на Израиль (поскольку именно у него инициатива ведения дальнейших боевых действий), пытаясь направить ситуацию в миротворческого русло. Пока не получается", – констатирует Игорь Романенко.

По его словам, Израиль, отчасти прислушиваясь к США, оттягивает мощный штурм Газы. А Штаты подтягивают в регион свои войска. Перебросили уже не только две тысячи морпехов, но и столько же спецназа. Французы направили свой вертолетоносец с сотнями десантников. В Израиле активно разворачиваются средства западных ПВО.

"Если Украине для отражения российской агрессии партнеры дали за полтора года лишь отдельные батареи, то Израилю за считанные недели – до двух десятков серьезных зенитно-ракетных комплексов. Заметна разница действий высшего военно-политического руководства США по отношению к Украине и Израилю. Не в нашу пользу", – подчеркивает генерал.

Он также отмечает, что в совместном бюджете, куда Белый дом "зашил" помощь Украине и Израилю, последнему предполагалось около 11 млрд долларов. А сейчас, после появления нового спикера Палаты представителей (третья фигура после президента и вице-президента) в лице Джонсона, речь идет уже о 15 млрд. Тогда как помощь Украине остается под вопросом.

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