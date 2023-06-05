Украина может получить еще больше истребителей: в Германии сделали обнадеживающее заявление

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Кравцев Сергей
Официальный Берлин может пересмотреть свою позицию относительно возможной поставки Украине современных западных истребителей. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "DW" заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Германия. Фото: из открытых источников
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По его словам, Германии предстоит переосмыслить свою политику последних десятилетий. Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили некоторые виденья.
Ранее Писториус говорил, что Германия рассматривает варианты поддержки коалиции стран, которые планируют обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. При этом министр говорил, что возможный вклад Берлина может быть незначительным.
Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – американские истребители перехватили российские самолеты вблизи Аляски.
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