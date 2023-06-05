Украина может получить еще больше истребителей: в Германии сделали обнадеживающее заявление

Официальный Берлин может пересмотреть свою позицию относительно возможной поставки Украине современных западных истребителей. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "DW" заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия. Фото: из открытых источников

"Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель", – заявил министр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам, Германии предстоит переосмыслить свою политику последних десятилетий. Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили некоторые виденья.

"Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на три-пять миллиардов евро, я бы не поверил", – добавил глава немецкого Минобороны.

Ранее Писториус говорил, что Германия рассматривает варианты поддержки коалиции стран, которые планируют обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. При этом министр говорил, что возможный вклад Берлина может быть незначительным.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – американские истребители перехватили российские самолеты вблизи Аляски.



