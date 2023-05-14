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Американские истребители перехватили российские самолеты вблизи Аляски

Российские самолеты приблизились к воздушному пространству Аляски. Военные США отреагировали и отправили свои самолеты на перехват.

сегодня, 15:10
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Автор:

Slava Kot

Российские самолеты были замечены, а затем перехвачены вблизи воздушного пространства Аляски. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Американские истребители перехватили российские самолеты вблизи Аляски

Российские самолеты. Фото из открытых источников

Согласно отчету NORAD шесть российских самолетов были зафиксированы в зоне обнаружения системы ADIZ. Эта система позволяет проинформировать о приближении самолетов еще до того, как они войдут в воздушное пространство Канады или США. После получения сигнала на инцидент отреагировали в NORAD и отправили свои самолеты для перехвата русских. Оказалось, что от России были привлечены бомбардировщики Ту-95, заправщик Ил-78 и приблизившиеся к воздушному пространству США истребители Су-35, однако не нарушили его.


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"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады", – говорится в сообщении.

Это не первый раз российские самолеты приближаются к воздушному пространству США и Канады. Военный эксперт по AFCEA Адиб Энаяти утверждает, что такими действиями россияне проверяют американскую систему.

" Это нормально. Это происходит время от времени. Они (россияне) делают это, чтобы оценить ответ, время отклика и получить данные сигналов. Спасибо NORAD за то, что был бдительным охранником. Так держать", — сообщил Энаяти.

NORAD – это Командование аэрокосмической обороны Северной Америки, действующее в рамках сотрудничества между Канадой и США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что член НАТО вызвал российского посла из-за нападения истребителя РФ на самолет.

Также "Комментарии" писал о том, что Швеция отказала предоставить Украине истребители Gripen. Почему это хорошая новость.



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Источник: https://twitter.com/NORADCommand/status/1657527345912373248
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