Украина может получить еще больше систем IRIS-T: с кем Германия ведет переговоры

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Кравцев Сергей
Германия проводит переговоры со странами-партнерами о временной передаче Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу партии зеленых, заместителя председателя комитета по обороне Омида Нурипура в эфире "ZDF".
Система IRIS-T. Фото: Getty Images
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Он отказался назвать страны, с которыми официальный Берлин сегодня находится в состоянии переговоров по украинскому вопросу. Однако известно, что в 2018 году Германия поставила Египту четыре комплекса RIS-T SLM, а в 2021 году Египет заказал еще 16 дополнительных комплексов.
Также в 2019 году Швеция получила от Германии первую систему IRIS-T SLS ближнего радиуса действия.
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