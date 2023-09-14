Возможен ли альянс РФ и КНДР – что задумал Путин

Встреча во Владивостоке российского диктатора Владимира Путина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном продолжает оставаться под пристальным вниманием мировой прессы и экспертов. Ын дал понять, что его страна поддерживает все путинские решения, в том числе касательно войны против Украины. Россия устами главы МИД Сергея Лаврова пытается оправдать сближение с КНДР (Северная Корея), которая находится под санкциями (одобренными в 2006 году и РФ) из-за своей ядерной программы. Украинская разведка уверена, что Путин выпрашивает у Ким Чен Ына вооружение и боеприпасы, надеясь переломить ход войны. А в США предупреждают, что КНДР ждет жесткая реакция не только Штатов, но и всего международного сообщества, если та поддержит войну России против Украины. И всё же, похоже, сейчас официально оформляется российско-северокорейский альянс. О чем это говорит? К чему надо быть готовыми? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Попытки РФ показать, что она способна создать некий антизападный альянс пока выглядят именно как видимость процесса, нежели сам процесс

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

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Что подтверждает проблемы РФ в данном направлении. Она откровенно лихорадочно ищет подходящие ей системы вооружений и боеприпасов (как правило — советского образца) по всему миру". "Понятно, что у РФ есть свой интерес – получение доступа к оружейным запасам северокорейцев

Это – то, что на поверхности, отмечает политолог. Кроме того, по его мнению, одна из целей Путина, организовавшего встречу с Ким Чен Ыном – показать, что российский диктатор якобы не в изоляции. Что контакты на высшем уровне продолжаются. Пусть даже и с таким же изоляционным режимом.

"С одной стороны, выглядит это нелепо – как союз изгоев. КНДР находится под санкциями десятилетиями. Россия начала их получать с 2014 года, после аннексии Крыма, а с 2022-го после широкомасштабного вторжения – стала чуть ли не мировым лидером по санкциям. С другой стороны, может именно в этом интерес Кремля. Мол, если не будете идти на контакты с РФ, то она готова еще больше нарушать международные нормы и конвенции, в том числе, начав (расширив) военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. Обложенной санкциями за то, что начала ядерную программу. Имеющую, похоже, уже ядерное оружие. И ищущую теперь технологии (имеющиеся у РФ) средств доставки для него. Тем самым пугая и Запад, и своих адекватных азиатских соседей (Южную Корею, Японию), что РФ, мол, готова, в случае чего, передать КНДР часть ядерных технологий", – размышляет Алексей Якубин.

Такой шантаж, акцентирует он, уже был запущен с размещением (или деланьем вида) ядерки в Беларуси. Сейчас Кремль, возможно, решил "покачать" тему через Северную Корею. Дескать, вступайте с нами в переговоры, идите на мир на наших условиях, а то Москва поделиться с Пхеньяном чем-то таки, от чего плохо станет всем.

"Свое слово еще должен будет сказать Китай, – считает эксперт. – Ведь КНДР во многом с ним связана, от него зависит. И отчасти такой визит мог быть санкционирован Пекином. При этом не следует забывать, что китайские власти неоднократно говорили о том, что бряцанье ядерным оружием, не говоря уж о его распространении – это "красные линии". Потому попытки РФ показать, что она способна создать некий антизападный альянс (РФ + Иран + КНДР) пока выглядят именно как видимость процесса, нежели сам процесс".

Северная Корея может превратиться в буфер между Китаем и Россией

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что вряд ли можно говорить о мощном и паритетном альянсе РФ и КНДР.

Еще одна цель – получить ресурсы для продолжения войны. Не секрет, что Северная Корея является огромным складом старого советского вооружения и боеприпасов. Мины, кассетные боеприпасы, снаряды. И РФ будет получать это всё от КНДР. Возможно, даже некие китайские технологии – транзитом", – предполагает эксперт. "Северная Корея далеко не так мощна, чтобы быть полноценным партнером в данном тандеме. Это всё равно, что говорить о белорусско-российском тандеме. Понятно, кто тут доминант. Но в данный момент Северная Корея понадобилась РФ и для того, чтобы показать, что с "не выездным" Путиным хоть кто-то общается. Периодических встреч с Лукашенко тут точно – мало будет. Из заметных визитов последнего времени – разве что приезд в РФ турецкого лидера Эрдогана в начале сентября

По его мнению, фактически Северная Корея может превратиться в буфер между Китаем и Россией. Страна-агрессор потерял такой буфер в лице Армении, которая развернулась в сторону Запада. Но остался Казахстан. А теперь появиться еще и Северная Корея, отмечает Николай Мельник. И она, имеющая огромные экономические проблемы, нехватку продовольствия, в этом заинтересована.

"Для КНДР такое сотрудничество — манна небесная. Для Украины тут, конечно, ничего хорошего, – уверен эксперт. – Пока мировые лидеры продолжают разбираться, откуда у РФ появились китайские дроны и очередные сотни тысяч снарядов, пока будут согласовывать новые санкции, это — время, которое эти дроны и снаряды будут лететь по Украине".

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