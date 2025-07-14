Украина может получить сразу две системы Patriot: какая страна хочет помочь

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп анонсировал поставки дополнительных систем Patriot и ракет для них Украине. На фоне этого анонса уже по дороге в Вашингтон генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Системы Patriot. Фото: из открытых источников
Предполагается, что в понедельник, 14 июля Рютте встретится с Трампом, чтобы обсудить поставки Украине систем Patriot. Столицу США с такой же целью посетит Писториус.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины. Как ожидается, этот план будет включать наступательное оружие. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.
При этом сенатор Линдси Грэм сказал Axios, что Дональд Трамп действительно зол на российского диктатора Путина и его предстоящее заявление будет "очень агрессивным".
Авторы материала отмечают, что новая инициатива, которая будет представлена на встрече Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, предполагает, что европейские страны будут финансировать оружие американского производства, которое будет отправлено в Украину. Такая схема была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад.