Украина может получить сразу две системы Patriot: какая страна хочет помочь

Президент США Дональд Трамп анонсировал поставки дополнительных систем Patriot и ракет для них Украине. На фоне этого анонса уже по дороге в Вашингтон генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Системы Patriot. Фото: из открытых источников

Предполагается, что в понедельник, 14 июля Рютте встретится с Трампом, чтобы обсудить поставки Украине систем Patriot. Столицу США с такой же целью посетит Писториус.

"Берлин ведет переговоры с администрацией Трампа о поставках Украине двух дополнительных систем Patriot и покрытия полных расходов на необходимые поставки", — отмечает издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины. Как ожидается, этот план будет включать наступательное оружие. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

"Два источника сообщили Axios, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать дальнобойные ракеты, способные достигать целей глубоко на территории России, в том числе в Москве", — говорится в публикации.

При этом сенатор Линдси Грэм сказал Axios, что Дональд Трамп действительно зол на российского диктатора Путина и его предстоящее заявление будет "очень агрессивным".

Авторы материала отмечают, что новая инициатива, которая будет представлена на встрече Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, предполагает, что европейские страны будут финансировать оружие американского производства, которое будет отправлено в Украину. Такая схема была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад.



