Украине будет чем бить по Москве: на какой шаг наконец-то решится Трамп

Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины. Как ожидается, этот план будет включать наступательное оружие. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Два источника сообщили Axios, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать дальнобойные ракеты, способные достигать целей глубоко на территории России, в том числе в Москве", — говорится в публикации.

При этом сенатор Линдси Грэм сказал Axios, что Дональд Трамп действительно зол на российского диктатора Путина и его предстоящее заявление будет "очень агрессивным".

Авторы материала отмечают, что новая инициатива, которая будет представлена на встрече Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, предполагает, что европейские страны будут финансировать оружие американского производства, которое будет отправлено в Украину. Такая схема была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад.

При этом отмечается, что одним из факторов, убедивших Дональда Трампа пойти по этому пути, был телефонный разговор с Владимиром Путиным 3 июля, в котором российский диктатор окончательно расставил точки над "і". Он ясно дал понять, что планирует эскалацию войны. В последующие дни план по поставкам оружия превратился из идеи в нечто более конкретное.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot, а также другую технику. При этом глава Белого дома уточнил, это вооружение крайне необходимо Киеву, ведь российский диктатор Владимир Путин "хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит". Об этом сообщает "Reuters".

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