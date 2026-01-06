logo

BTC/USD

93778

ETH/USD

3241.87

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Украина на грани, а Путин только усиливает атаки: Мерц сделал настораживающее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина на грани, а Путин только усиливает атаки: Мерц сделал настораживающее заявление

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил руководство России в совершении военных преступлений в Украине

6 января 2026, 07:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина находится сегодня "на грани гуманитарного энергетического кризиса", однако российское руководство отдает приказы только усиливать атаки, тем самым уничтожая необходимую инфраструктуру. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в письме канцлера Германии Фридриха Мерца к руководящим парламентским фракциям ХДС/ХСС и СДПГ.

Украина на грани, а Путин только усиливает атаки: Мерц сделал настораживающее заявление

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства обратился к партиям коалиции накануне встречи "коалиции решительных" в Париже и заявил: Украина сейчас находится на грани гуманитарного энергетического кризиса.

При этом Мерц утверждает, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру в четвертую зиму войны, а наоборот – сознательно отдает команды осуществлять самые серьезные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

Учитывая это, канцлер обвиняет российское руководство в военных преступлениях.

Он также отмечает, что немецкое правительство стремится положить конец войне. Однако это возможно лишь при условии, что на этот раз Украина получит от США и Европы "настоящие гарантии безопасности".

Читайте также на портале "Комментарии" — если в Украине температура воздуха значительно снизится на несколько дней, ситуация с отключением света может значительно ухудшиться.

В длительный период морозов могут действовать как аварийные, так и почасовые отключения электроэнергии во всех регионах страны, заявил в эфире телемарафона председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.

Критической для энергосистемы страны, по его словам, будет, по крайней мере, неделя с температурой воздуха 10 градусов мороза и ниже. Тогда значительно возрастет потребление электроэнергии. При этом покрыть потребности энергосистемы не поможет ни импорт, ни внутренняя генерация.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости