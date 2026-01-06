Украина на грани, а Путин только усиливает атаки: Мерц сделал настораживающее заявление

Рубрики
Украина находится сегодня "на грани гуманитарного энергетического кризиса", однако российское руководство отдает приказы только усиливать атаки, тем самым уничтожая необходимую инфраструктуру. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в письме канцлера Германии Фридриха Мерца к руководящим парламентским фракциям ХДС/ХСС и СДПГ.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Глава немецкого правительства обратился к партиям коалиции накануне встречи "коалиции решительных" в Париже и заявил: Украина сейчас находится на грани гуманитарного энергетического кризиса.
При этом Мерц утверждает, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру в четвертую зиму войны, а наоборот – сознательно отдает команды осуществлять самые серьезные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.
Учитывая это, канцлер обвиняет российское руководство в военных преступлениях.
Он также отмечает, что немецкое правительство стремится положить конец войне. Однако это возможно лишь при условии, что на этот раз Украина получит от США и Европы "настоящие гарантии безопасности".
В длительный период морозов могут действовать как аварийные, так и почасовые отключения электроэнергии во всех регионах страны, заявил в эфире телемарафона председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.
Критической для энергосистемы страны, по его словам, будет, по крайней мере, неделя с температурой воздуха 10 градусов мороза и ниже. Тогда значительно возрастет потребление электроэнергии. При этом покрыть потребности энергосистемы не поможет ни импорт, ни внутренняя генерация.