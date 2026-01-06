logo_ukra

Україна на межі, а Путін тільки посилює атаки: Мерц зробив насторожуючу заяву
НОВИНИ

Україна на межі, а Путін тільки посилює атаки: Мерц зробив насторожуючу заяву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив керівництво Росії у скоєнні військових злочинів в Україні

6 січня 2026, 07:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна перебуває сьогодні "на межі гуманітарної енергетичної кризи", проте російське керівництво віддає накази лише посилювати атаки, тим самим знищуючи необхідну інфраструктуру. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у листі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до керівних парламентських фракцій ХДС/ХСС та СДПН.

Україна на межі, а Путін тільки посилює атаки: Мерц зробив насторожуючу заяву

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

Глава німецького уряду звернувся до партій коаліції напередодні зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі та заявив: Україна зараз перебуває на межі гуманітарної енергетичної кризи.

При цьому Мерц стверджує, що російський диктатор Володимир Путін не прагне миру четвертої зими війни, а навпаки – свідомо віддає команди здійснювати найсерйозніші атаки на громадянську інфраструктуру України.

З огляду на це канцлер звинувачує російське керівництво у військових злочинах.

Він також зазначає, що німецький уряд прагне покласти край війні. Однак це можливо лише за умови, що цього разу Україна отримає від США та Європи справжні гарантії безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" – якщо в Україні температура повітря значно знизиться на кілька днів, ситуація з вимкненням світла може значно погіршитись.

У тривалий період морозів можуть діяти як аварійні, так і погодинні відключення електроенергії у всіх регіонах країни, заявив в ефірі телемарафону голова правління Укренерго Віталій Зайченко.

Критичною для енергосистеми країни, за його словами, буде принаймні тиждень із температурою повітря 10 градусів морозу та нижче. Тоді значно зросте споживання електроенергії. У цьому покрити потреби енергосистеми допоможе ні імпорт, ні внутрішня генерація.




