"Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет": какие гарантии давал Шольц перед войной Путину

Перед началом войны РФ в Украине, говоря с главой России Владимиром Путиным, руководитель немецкого правительства Олаф Шольц подчеркнул, что у нашей страны нет возможности вступить в военный блок Альянса "в ближайшие 30 лет".

Шольц заверил Путина, что НАТО никогда не представляло угрозы для РФ (фото из открытых источников)

Об этом говорится в публикации, опубликованной в немецком издании Welt.

В материале говорится, что немецкий политик предъявил обвинение напавшему на Украину Путину, что он учитывал "абсолютно абсурдные" причины.

"НАТО никогда не представляло угрозы для России", — подчеркнул канцлер Германии, отвергнув обвинения россиян, что члены Альянса не позаботились об интересах безопасности РФ еще до начала военного вторжения в Украину.

Путин имеет "абсолютно абсурдные" идеи, и он объяснил немецкому канцлеру о том, что Беларусь и Украина, например, не должны быть отдельными странами.

"Это война, которую Путин, Россия, начала, и явно с намерением завоевать соседнюю страну — я думаю, что это была первоначальная цель", — объяснил свои мнения немецкий политик.

По его словам, сейчас у РФ есть заботы с территориями, которые приобрела в восточной части Украины. Однако это не факт, что именно так будет. Уступать для них – это неразумная стратегия, — говорится в публикации.

Как подчеркнул Шольц, у российского президента была собственная идея сделать линии фломастером на ландшафте Европы, уже потом заметив, что эта территория его, а это — ваша. Потому политик утверждает, что в Европе так не будет работать.

Правда, германский канцлер при этом отметил, что не прекратит диалог с Владимиром Путиным. Как он объяснил журналистам свои действия, "вы должны быть ясными и не позволять себя запугать".

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