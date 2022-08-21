"Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет": какие гарантии давал Шольц перед войной Путину

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Перед началом войны РФ в Украине, говоря с главой России Владимиром Путиным, руководитель немецкого правительства Олаф Шольц подчеркнул, что у нашей страны нет возможности вступить в военный блок Альянса "в ближайшие 30 лет".
Шольц заверил Путина, что НАТО никогда не представляло угрозы для РФ (фото из открытых источников)
Об этом говорится в публикации, опубликованной в немецком издании Welt.
В материале говорится, что немецкий политик предъявил обвинение напавшему на Украину Путину, что он учитывал "абсолютно абсурдные" причины.
"НАТО никогда не представляло угрозы для России", — подчеркнул канцлер Германии, отвергнув обвинения россиян, что члены Альянса не позаботились об интересах безопасности РФ еще до начала военного вторжения в Украину.
Путин имеет "абсолютно абсурдные" идеи, и он объяснил немецкому канцлеру о том, что Беларусь и Украина, например, не должны быть отдельными странами.
"Это война, которую Путин, Россия, начала, и явно с намерением завоевать соседнюю страну — я думаю, что это была первоначальная цель", — объяснил свои мнения немецкий политик.
По его словам, сейчас у РФ есть заботы с территориями, которые приобрела в восточной части Украины. Однако это не факт, что именно так будет. Уступать для них – это неразумная стратегия, — говорится в публикации.
Как подчеркнул Шольц, у российского президента была собственная идея сделать линии фломастером на ландшафте Европы, уже потом заметив, что эта территория его, а это — ваша. Потому политик утверждает, что в Европе так не будет работать.
Правда, германский канцлер при этом отметил, что не прекратит диалог с Владимиром Путиным. Как он объяснил журналистам свои действия, "вы должны быть ясными и не позволять себя запугать".
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Бои продолжаются: ВСУ отразили штурм кафиров в Херсонской области.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Ігор
21 августа 2022, 20:38
Це правда: "...в Європі так не буде працювати...". Дійсно, поки будете утримувати корумпований клан Зе, але якщо припините фінансування - Карли одразу знайдуть спільну мову.