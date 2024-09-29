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"Украина никогда не победит Россию": кандидат в канцлеры ФРГ сделал скандальное заявление

По мнению Мерца, поддержка Германией Украины не предусматривает военного разгрома России

29 сентября 2024, 16:50
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Лиля Воробьева

Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и возможный преемник канцлера Германии Олафа Шольца заявил, что целью поддержки Германией Украины не является военная победа над Россией.

"Украина никогда не победит Россию": кандидат в канцлеры ФРГ сделал скандальное заявление

Фридрих Мерц (фото из открытых источников)

В интервью BILD Мерц отметил, что помощь Киеву предоставляется для того, чтобы Украина не проиграла войну, но не для того, чтобы выиграла ее. Он упомянул о выступлении канцлера Олафа Шольца, спустя три дня после начала российского вторжения в феврале 2022 года объявил о предоставлении Украине поддержки, но не поставил целью военную победу Украины.

"Мы помогаем Украине... Чтобы выиграть эту войну — канцлер такого не говорил — но и не проиграть ее", — подчеркнул Мерц.

Политик также убежден, что Украина никогда не сможет победить Россию в традиционном понимании. По его словам, целью должно быть восстановление суверенитета Украины и прекращение агрессии со стороны России. По мнению Мерца, необходимо сделать так, чтобы Россия поняла безнадежность продолжения войны.

"Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить свой суверенитет. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным" . И мы достаточно далеко до этого", — отметил Мерц.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия готовит экстренную военную помощь Украине . Берлин намерен одобрить военную помощь Украине в размере около 400 млн евро. Средства должны быть выделены как можно быстрее. Причина спешки в том, что на фронте начала стремительно ухудшаться ситуация.



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Источник: https://www.bild.de/politik/inland/cdu-kandidat-merz-erklaert-seinen-plan-was-habe-ich-davon-wenn-sie-kanzler-werden-66f79ea8ee5af53f9b20517e
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