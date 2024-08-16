Украина нуждается в большем количестве танков: в Бундестаге сделали громкое заявление

Глава комитета обороны парламента Германии Маркус Фабер призвал предоставить Украине больше танков Leopard 2, а также начать передавать бронемашины Fuchs.

ВСУ не хватает танков. Фото из открытых источников

"Сейчас мы передали 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше — тем более что мы заказали 123 Leopard 2 и в ближайшее время примем решение о Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с захватнической войной Путина", – написал Маркус Фабер в соцсети X.

Политик подчеркнул, что успех Украины в Курской области РФ должен стать поводом к разговору о поставках ВСУ большего количества Leopard 2 и Fuchs.

"Оказывая военную поддержку Украине, мы можем сейчас заложить основы для продолжительного мира в Европе", — добавил немецкий политик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призывает правительства Германии и других стран Европейского Союза увеличить объемы поставок оружия Украине. Кроме этого, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину. "Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец-то поставляются", — заявила политик. Штрак-Циммерман подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина имела шанс одновременно уничтожить десятки российских самолетов Су-34, но из-за запрета США применять дальнобойное оружие по России ВСУ не смогли им воспользоваться, а теперь уже слишком поздно. В результате налета были уничтожены истребители-бомбардировщики Су-34 ВВС России, повреждены еще два Су-34 и сожжен состав боеприпасов.

