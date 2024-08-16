Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Глава комитета обороны парламента Германии Маркус Фабер призвал предоставить Украине больше танков Leopard 2, а также начать передавать бронемашины Fuchs.
ВСУ не хватает танков. Фото из открытых источников
Политик подчеркнул, что успех Украины в Курской области РФ должен стать поводом к разговору о поставках ВСУ большего количества Leopard 2 и Fuchs.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призывает правительства Германии и других стран Европейского Союза увеличить объемы поставок оружия Украине. Кроме этого, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину. "Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец-то поставляются", — заявила политик. Штрак-Циммерман подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.
Читайте на портале "Комментарии" — Украина имела шанс одновременно уничтожить десятки российских самолетов Су-34, но из-за запрета США применять дальнобойное оружие по России ВСУ не смогли им воспользоваться, а теперь уже слишком поздно. В результате налета были уничтожены истребители-бомбардировщики Су-34 ВВС России, повреждены еще два Су-34 и сожжен состав боеприпасов.
Новости