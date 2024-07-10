Немецкий депутат Серен Пеллман, который представляет фракцию левых в Бундестаге, был задержан и депортирован с украинской границы. Инцидент произошел 9 июля на львовском вокзале, где Пеллман и двое его сотрудников провели около двух часов, ожидая разъяснений от властей. Об этом пишет Spiegel.

Украина отказала во въезде немецкому депутату

По словам Пеллмана, причиной его высылки могла стать его критика украинской политики и призывы к мирному урегулированию конфликта. Пеллман утверждает, что это не первый случай, когда Украина запрещает въезд европейским политикам с критической позицией.

Министерство иностранных дел Германии подтвердило, что осведомлено о произошедшем и находится в контакте с украинской стороной для выяснения деталей. В своем видеообращении Пеллман выразил возмущение случившимся, подчеркнув, что такие действия могут подорвать свободу слова.

"Это рисует ужасную картину фундаментальных прав, таких как свобода выражения взглядов, когда кандидат на вступление в ЕС отказывает во въезде членам парламента из стран ЕС", — сказал политик.

Пеллман известен своими пророссийскими взглядами. Он неоднократно выступал с критикой политики Запада в отношении Украины и России, что, как предполагается, могло стать причиной его депортации.

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