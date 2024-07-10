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Украина отказала во въезде немецкому депутату: причина

По словам депутата, возможной причиной его депортации является критическая позиция по отношению к Украине

сегодня, 16:41
Автор:
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Черновалова Кристина
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Немецкий депутат Серен Пеллман, который представляет фракцию левых в Бундестаге, был задержан и депортирован с украинской границы. Инцидент произошел 9 июля на львовском вокзале, где Пеллман и двое его сотрудников провели около двух часов, ожидая разъяснений от властей. Об этом пишет Spiegel.

Украина отказала во въезде немецкому депутату: причина

Украина отказала во въезде немецкому депутату

По словам Пеллмана, причиной его высылки могла стать его критика украинской политики и призывы к мирному урегулированию конфликта. Пеллман утверждает, что это не первый случай, когда Украина запрещает въезд европейским политикам с критической позицией.

Министерство иностранных дел Германии подтвердило, что осведомлено о произошедшем и находится в контакте с украинской стороной для выяснения деталей. В своем видеообращении Пеллман выразил возмущение случившимся, подчеркнув, что такие действия могут подорвать свободу слова.

"Это рисует ужасную картину фундаментальных прав, таких как свобода выражения взглядов, когда кандидат на вступление в ЕС отказывает во въезде членам парламента из стран ЕС", — сказал политик.

Пеллман известен своими пророссийскими взглядами. Он неоднократно выступал с критикой политики Запада в отношении Украины и России, что, как предполагается, могло стать причиной его депортации.

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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/soeren-pellmann-linke-beklagt-angebliche-einreiseverweigerung-durch-die-ukraine-a-45287b1c-6001-482a-b42a-a8924f615582
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