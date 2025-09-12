Украина получит меньше, чем ожидалось: к какому решению пришли в правительстве ФРГ

Внутренний документ Минобороны ФРГ показывает, что правительство утвердило на помощь Украине в 2026-2027 годах примерно на 10 млрд евро меньше от первоначального запроса ведомства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Журналисты ссылаются на документ Федерального министерства обороны (BMVg), направленный в конце августа депутатам Бундестага.

Согласно ему, еще в июне Министерство обороны подало в Министерство финансов заявку на 15,8 млрд евро на следующий год и 12,8 млрд евро на 2027 год для военной поддержки Украины. Но на оба года было утверждено лишь по 9 млрд евро, включая 500 млн евро, которые будут возвращены из фонда ЕС.

Это означает, что Министерству обороны пока не хватает 10,6 млрд евро на неотложные и частично уже обещанные оборонные проекты для Украины.

СМИ отмечает, внутренний документ Минобороны содержит следующую запись: "Для соблюдения лимита в 9 млрд евро в 2026 году не предусмотрено дополнительной промышленной поддержки Украины с заключением контрактов в 2026 году и расходами с этого года. Кроме того, мероприятия с контрактами 2026 года и выплатами в 2027-м пришлось частично отменить или скорректировать по объему".

Кроме того, документ BMVg не скрывает, что 9 млрд военной помощи не соответствуют представлениям министерства.

"Первоначально заявленная сумма на 2026 и 2027 годы была значительно выше", – указано в документе.

В то же время в правительстве ФРГ подчеркнули, что официальная позиция Берлина не изменилась и немецкий народ "неуклонно придерживается цели обеспечить Украину всеми необходимыми для обороны ресурсами".

Объяснения относительно противоречивых с этим заявлением данных, приведенных в документе Минобороны, министерства не предоставили.

