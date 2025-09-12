logo

Украина получит меньше, чем ожидалось: к какому решению пришли в правительстве ФРГ
НОВОСТИ

Украина получит меньше, чем ожидалось: к какому решению пришли в правительстве ФРГ

По информации Bild, правительство ФРГ выделит на помощь Украине на 10 млрд евро меньше, чем просило Минобороны

12 сентября 2025, 15:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Внутренний документ Минобороны ФРГ показывает, что правительство утвердило на помощь Украине в 2026-2027 годах примерно на 10 млрд евро меньше от первоначального запроса ведомства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild". 

Украина получит меньше, чем ожидалось: к какому решению пришли в правительстве ФРГ

Германия. Фото: из открытых источников

Журналисты ссылаются на документ Федерального министерства обороны (BMVg), направленный в конце августа депутатам Бундестага.

Согласно ему, еще в июне Министерство обороны подало в Министерство финансов заявку на 15,8 млрд евро на следующий год и 12,8 млрд евро на 2027 год для военной поддержки Украины. Но на оба года было утверждено лишь по 9 млрд евро, включая 500 млн евро, которые будут возвращены из фонда ЕС.

Это означает, что Министерству обороны пока не хватает 10,6 млрд евро на неотложные и частично уже обещанные оборонные проекты для Украины.

СМИ отмечает, внутренний документ Минобороны содержит следующую запись: "Для соблюдения лимита в 9 млрд евро в 2026 году не предусмотрено дополнительной промышленной поддержки Украины с заключением контрактов в 2026 году и расходами с этого года. Кроме того, мероприятия с контрактами 2026 года и выплатами в 2027-м пришлось частично отменить или скорректировать по объему".

Кроме того, документ BMVg не скрывает, что 9 млрд военной помощи не соответствуют представлениям министерства. 

"Первоначально заявленная сумма на 2026 и 2027 годы была значительно выше", – указано в документе.

В то же время в правительстве ФРГ подчеркнули, что официальная позиция Берлина не изменилась и немецкий народ "неуклонно придерживается цели обеспечить Украину всеми необходимыми для обороны ресурсами".

Объяснения относительно противоречивых с этим заявлением данных, приведенных в документе Минобороны, министерства не предоставили.

Читайте также на портале "Комментарии" — председатель оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп призвал НАТО предоставить Украине дальнобойное оружие и попросил разрешения уничтожать российские дроны еще на подлете к ее воздушному пространству. Об этом сообщает "N-TV".




