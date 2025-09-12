В Германии резко захотели ударов по России: к чему призывают союзников

Рубрики
Председатель оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп призвал НАТО предоставить Украине дальнобойное оружие и попросил разрешения уничтожать российские дроны еще на подлете к ее воздушному пространству. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "N-TV".
Германия. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, Ревекамп требует значительно более решительной реакции на массовое нарушение польского воздушного пространства российскими дронами. Политик из партии ХДС высказался за поставки Украине дальнобойного оружия.
Кроме того, Ревекамп призвал не ждать, пока российские дроны достигнут воздушного пространства страны НАТО, чтобы начать с ними бороться.
