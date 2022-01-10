Украина снова просит у Германии оборонительное вооружение: посол сделал заявление

Германия должна согласиться с тем, чтобы продать Украине оборонительное оружие, потому как именно Берлин несет моральную ответственность за будущее Украины. Как информирует издание "Комментарии", слова посла Украины в Германии Андрея Мельника передает Spiegel.

Андрей Мельник. Фото: МИД Украины

Дипломат отметил, Киев призывает власти Германии пересмотреть свою позицию относительно Украины и снять запрету на поставку оборонительного вооружения.

Андрей Мельник заявил, что с моральной точки зрения Германия не имеет права так себя вести, ведь именно от действий официального Берлина во многом зависит будущее Украины. В Германии должны понимать, что Украина имеет полное право оборониться от агрессивных действий России.

Также посол предупредил, что отказ Германии продать Киеву оборонительное вооружение может напрямую повлиять на отношения между двумя государствами.

Ранее новая коалиция в Германии заявила, что не намерена пересматривать официальную позицию Берлина относительно возможности поставок Украине оборонительного вооружения. Именно поэтому позиция, которую занимало правительство Меркель, будет продолжена.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Алексей Резников уже делал публичные обвинения в адрес Германии, которая блокирует поставки вооружения Украины, хотя на словах заявляет, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Резников назвал такой шаг особо циничным в свете того, что разведка США открыто заявляет о том, что Россия готовится к вторжению и наращивает военную силу у украинской границы.





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