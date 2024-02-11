Украина в самом тяжелом военном кризисе со времен битвы за Киев: в BILD назвали причины

Сейчас в Украине испытывают тяжелый военный кризис с начала военного вторжения РФ на территорию страны в 2022 году.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Так оценил ситуацию сегодня заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, побывавший на линии фронта под Бахмутом. "Как репортер в Украине, я не видел такого настроения со времен полномасштабного вторжения в 2022 году. Вопрос в том, поняла ли вся эта драма в Вашингтоне, Берлине и Париже", — рассуждает работник издания.

Как утверждает немецкий журналист, в планах президента Украины Владимира Зеленского – "отвоевать все захваченные Россией регионы". Однако еще экс-главнокомандующий Валерий Залужный давно понимал, что в нынешних условиях "она не может быть реализована и об этом следует заявить публично": Украине не хватает "оружия, солдат, технологий и самое главное — надежной поддержки США".

"Поездка из Киева в Славянск — как путешествие в другую страну. В то время как киевляне могут снова наслаждаться жизнью в ресторанах, как минимум до комендантского часа, на Донбассе никто не знает, какой город может упасть следующим. Год назад был бой за "Бахмут, погибли десятки тысяч человек. Сегодня идут бои во времена Яр или Авдеевку, — написал журналист. — Ясно одно: преимущество у россиян! Хотя сами российские войска истощены, они все равно идут вперед метр за метром. Число жертв огромное, иногда до тысячи" человек в сутки. Но президент РФ Владимир Путин по-прежнему не заботится о своих солдатах. Он хочет завоевания любой ценой".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему победа Украины в войне отсрочивается . В последнее время в западных СМИ много нелестных прогнозов для Украины, которая, по мнению западных экспертов, не устоит против РФ, если Запад и дальше будет откладывать вопросы с утверждением новых пакетов военной помощи Киеву.