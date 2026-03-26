Украина в шаге от сверхсерьезной проблемы: Мерц напугал перспективами

Канцлер Германии Фридрих Мерц не ожидает скорейшего разблокирования финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза. Речь идет о кредите в размере 90 миллиардов евро, который сейчас тормозится позицией Венгрии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Во время выступления в Бундестаге 25 марта он признал, что переговорный процесс сложный и потребует времени, хотя выразил осторожный оптимизм по его решению в среднесрочной перспективе. Это обращение стало первым подобным выступлением канцлера с начала года.

"Я надеюсь, что мы решим эту проблему в среднесрочной перспективе, но это очень сложно", — заметил Мерц.

Ситуация осложняется тем, что, несмотря на растущую потребность Украины в финансовой поддержке из-за войны, на саммите ЕС 19 марта не удалось достичь компромисса с Будапештом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связывает свое согласие с возобновлением транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", который прекратил работу после обстрелов в январе. Его позиция поддерживается также Словакией. По оценкам экспертов, ремонт инфраструктуры может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев, хотя ЕС уже предложил помощь в этом процессе.

Канцлер подчеркнул, что согласованный лидерами ЕС кредит на два года остается лучшим вариантом помощи Украине, однако для его реализации необходима единодушная поддержка всех государств-членов. По его словам, ситуация, когда одна страна фактически блокирует решение всего союза, беспрецедентна для ЕС.

