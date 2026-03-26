Україна за крок до надсерйозної проблеми: Мерц нажахав перспективами

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не очікує швидкого розблокування фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу. Йдеться про кредит обсягом 90 мільярдів євро, який наразі гальмується позицією Угорщини.

Під час виступу в Бундестазі 25 березня він визнав, що переговорний процес є складним і потребуватиме часу, хоча висловив обережний оптимізм щодо його вирішення у середньостроковій перспективі. Це звернення стало першим подібним виступом канцлера від початку року.

"Я сподіваюся, що ми вирішимо цю проблему в середньостроковій перспективі, але це надзвичайно складно",- зауважив Мерц.

Ситуація ускладнюється тим, що попри зростаючу потребу України у фінансовій підтримці через війну, на саміті ЄС 19 березня не вдалося досягти компромісу з Будапештом. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пов’язує свою згоду з відновленням транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба", який припинив роботу після обстрілів у січні. Його позицію підтримує також Словаччина. За оцінками експертів, ремонт інфраструктури може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, хоча ЄС уже запропонував допомогу в цьому процесі.

Канцлер наголосив, що узгоджений лідерами ЄС кредит на два роки залишається найкращим варіантом допомоги Україні, однак для його реалізації необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів. За його словами, ситуація, коли одна країна фактично блокує рішення всього союзу, є безпрецедентною для ЄС.

